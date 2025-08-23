Triều Tiên lần đầu công bố video quân nhân tham chiến ở Kursk

Triều Tiên lần đầu công bố những hình ảnh quân nhân nước này tham gia chiến dịch của Nga nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk.

Hình ảnh về hoạt động chiến đấu của lực lượng Triều Tiên tại tỉnh Kursk lần đầu được đài truyền hình trung ương KCTV công bố ngày 22/8, trong sự kiện tri ân các binh sĩ trở về từ chiến trường và tưởng nhớ 101 người đã thiệt mạng. Các cảnh quay được ghi hình bằng drone hoặc máy quay gắn trên người binh sĩ.

Video cho thấy quá trình chuẩn bị của các phân đội bộ binh Triều Tiên, cũng như những trận giao tranh với lực lượng Ukraine trong môi trường đô thị và rừng cây. Binh sĩ Triều Tiên còn sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường và thiết bị bay không người lái (drone) tự sát để tấn công xe tăng Ukraine, cũng như khai hỏa pháo phản lực nhằm vào cứ điểm đối phương.

Một số quân nhân còn lắp thiết bị thông tin liên lạc và tổ hợp gây nhiễu lên cây để đối phó drone Ukraine.

Triều Tiên lần đầu công bố video binh sĩ chiến đấu ở Nga Video công bố hôm 22/8 cho thấy cảnh binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga. Video: KCTV

Giới chuyên gia quân sự đánh giá đây là những thước phim chân thật và phù hợp với những thông tin trước đó về chiến thuật của Triều Tiên trong xung đột. Truyền thông Nga hồi tháng 4 cũng đăng video quân nhân Triều Tiên huấn luyện tại thao trường ở tỉnh Kursk, gọi đây là bằng chứng về hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn vùng này hồi cuối tháng 4. Không rõ Bình Nhưỡng đã điều động bao nhiêu quân nhân tới Kursk, song Hàn Quốc ước tính con số này là hơn 10.000 binh sĩ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 5 khẳng định việc gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Hồi cuối tháng 6, ông bày tỏ kính trọng đối với những binh sĩ tử trận ở Kursk, phủ cờ và đặt tay lên linh cữu.

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Ngọc Ánh (Theo KCTV, RT)