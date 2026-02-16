Triều Tiên khánh thành khu phố cho gia đình quân nhân tử trận ở Nga

Ông Kim Jong-un khánh thành tổ hợp công trình tại Bình Nhưỡng để "mang lại chút an ủi" cho gia đình binh sĩ thiệt mạng khi tham chiến tại Nga.

Phát biểu tại lễ khánh thành hôm 15/2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng tổ hợp nhà ở và tiện ích Phố Saebyeol tượng trưng cho "tinh thần và sự hy sinh" của những quân nhân đã ngã xuống. Theo ông, công trình này được xây dựng nhằm giúp các gia đình mất người thân "có thể tự hào về chồng con của mình và sống hạnh phúc".

Kim Ju-ae, con gái ông Kim Jong-un, cũng có mặt tại lễ khánh thành.

Lãnh đạo TKim Jong-un tại lễ khánh thành khu nhà mới ở Bình Nhưỡng hôm 15/2. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả khu tổ hợp "gây ấn tượng bởi cảnh quan rực rỡ", kết hợp giữa các tòa chung cư cao tầng và trung tầng, cùng hệ thống công trình thương mại - dịch vụ và nhiều tòa nhà công cộng. "Tất cả được thiết kế đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, tính nghệ thuật, công năng sử dụng và sự tiện nghi", KCNA cho hay.

Lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh ông đã thúc đẩy hoàn thành dự án càng sớm càng tốt, với hy vọng mang lại "chút an ủi nhỏ nhoi" cho gia đình các binh sĩ. Ông Kim cũng mời thành viên gia đình các quân nhân lên sân khấu, trò chuyện, ôm và động viên họ.

Lễ khánh thành tổ hợp này diễn ra trước thềm đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến khai mạc cuối tháng này và được đánh giá sẽ là sự kiện chính trị quan trọng để giới thiệu những thành tựu, ưu tiên chính sách của ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae (đứng bên trái) trên sân khấu lễ khánh thành hôm 15/2. Ảnh: KCNA

Sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga và giúp nước này giải phóng hoàn toàn khu vực hồi cuối tháng 4/2025. Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 công binh tới tỉnh Kursk để phối hợp cùng lực lượng Nga tham gia rà phá bom mìn.

Lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định quyết định gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Trong cuộc điện đàm với ông Kim hồi tháng 8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tổ chức nhiều sự kiện tri ân binh sĩ tử trận, trong đó có khánh thành khu tưởng niệm ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Huyền Lê (Theo Reuters, KCNA)