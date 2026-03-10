Triều Tiên hủy giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng

Triều Tiên hủy giải marathon quốc tế tổ chức vào đầu tháng 4 nhưng không đưa ra lời giải thích cụ thể.

Koryo Tours, công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh và tự giới thiệu là đối tác du lịch độc quyền của Giải Marathon Bình Nhưỡng, ngày 9/3 cho biết Hiệp hội Điền kinh Triều Tiên đã gửi thông báo hủy bỏ giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 "vì một số lý do".

Cuộc đua năm nay vốn được lên lịch diễn ra vào 5/4, là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức từ khi Triều Tiên mở cửa lại sau Covid-19. Công ty đánh giá việc hủy giải mang tính "bất ngờ" và họ hiểu rằng "cấp cao hơn cả ban tổ chức đã đưa ra quyết định".

"Hiện tại, không có thêm thông tin nào được cung cấp", đại diện Koryo Tours cho biết.

Vận động viên tham dự giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 31 ngày 26/4/2025. Ảnh: AFP

Giải marathon này là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại Triều Tiên, mang đến cho du khách cơ hội hiếm có để chạy qua đường phố Bình Nhưỡng. Giải chạy năm 2025 từng được coi là dấu hiệu cho thấy sự mở cửa trở lại sau đại dịch của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Giải năm ngoái ghi nhận khoảng 200 vận động viên nước ngoài tham gia cùng với hơn 200 vận động viên Triều Tiên. Con số này thấp hơn đáng kể so với năm 2019, khi có khoảng 950 người nước ngoài tham gia.

Chad O'Carroll, người sáng lập NK News, trang web chuyên đưa tin về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ, nhận định quyết định này có thể liên quan đến các biến động an ninh hiện nay trên thế giới. Việc hủy bỏ vào phút chót cho thấy Bình Nhưỡng đang áp dụng "cách tiếp cận thận trọng hơn nhiều đối với các hoạt động liên quan người nước ngoài", O'Carroll bình luận.

Hồng Hạnh (Theo AFP)