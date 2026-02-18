Triều Tiên hoàn thành kế hoạch xây 50.000 căn hộ

Hôm 16/2, Triều Tiên đã khánh thành 10.000 căn hộ tại khu Hwasong và hoàn thành kế hoạch xây 50.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng trong 5 năm.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, 10.000 căn hộ vừa được khánh thành nằm trong giai đoạn cuối (thứ 4) của kế hoạch xây dựng 50.000 căn hộ tại thủ đô của Triều Tiên đến cuối 2025. Quốc gia này bắt đầu thực hiện việc xây dựng từ đầu năm 2021.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia cắt băng khánh thành công trình. Pháo hoa, hoa giấy và hàng nghìn quả bóng bay được thả lên bầu trời trong buổi lễ.

Lễ khánh thành 10.000 căn hộ cuối cùng trong kế hoạch 5 năm nay của Triều Tiên hôm 16/2. Ảnh: KCNA

Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Il-hwan cho biết kế hoạch xây dựng 50.000 căn hộ tại thủ đô Bình Nhưỡng đã vượt xa chỉ tiêu. Còn theo KCNA, 60.000 căn hộ đã được mọc lên tại các khu Songshin, Songhwa và Hwasong. Chỉ trong vòng 5 năm, diện mạo của Bình Nhưỡng đã thay đổi nhanh chóng.

Sau buổi lễ, ông Kim Jong-un đã gặp gỡ các gia đình và chúc họ hạnh phúc trong ngôi nhà mới được phân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tham quan khu phố mới tại khu Hwasong.

Lãnh đạo Triều Tiên cho hay Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới sẽ đề ra những mục tiêu đột phá, quy mô hơn, và mở ra "chặng đường 5 năm đầy hứng khởi" cho đất nước.

Tú Anh (theo KCNA)