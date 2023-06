Triều Tiên gọi sự cố phóng vệ tinh là thất bại nghiêm trọng

Đảng Lao động Triều Tiên coi sự cố phóng vệ tinh hôm 31/5 là thất bại nghiêm trọng và chỉ trích các quan chức phụ trách vấn đề này.

"Vấn đề nghiêm trọng nhất là thất bại khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự, hoạt động mang tính chiến lược quan trọng trong phát triển không gian, vào hôm 31/5", hãng thông tấn KCNA đăng ngày 19/6, dẫn thông báo từ cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo KCNA, đảng Lao động Triều Tiên "chỉ trích gay gắt các quan chức thực hiện công tác chuẩn bị phóng vệ tinh một cách vô trách nhiệm" và đề nghị phân tích kỹ lưỡng về sự cố này.

Tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 31/5. Ảnh: KCNA

Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng nhắc lại cam kết sớm phóng thành công vệ tinh quân sự, điều mà Bình Nhưỡng cho rằng cần thiết để đối trọng với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực.

Triều Tiên trước đó xác nhận tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 hôm 31/5 đâm xuống biển do sự cố tầng đẩy. Bà Kim Yo-jong, Ủy viên Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và em gái lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Nhà Trắng gọi đây là "động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực". Tokyo và Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ngọc Ánh (Theo Yonhap/AFP)