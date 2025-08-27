Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung "đạo đức giả", đề cập những phát biểu của ông về phi hạt nhân hóa bán đảo.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay mô tả Hàn Quốc là quốc gia thù địch, nhấn mạnh Seoul coi đối đầu với Bình Nhưỡng là chính sách quốc gia và cho rằng chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung cũng không phải ngoại lệ.

"Tổng thống Lee Jae-myung giả vờ có ý muốn khôi phục quan hệ, nhưng đã bộc lộ bản chất ham đối đầu và đạo đức giả qua những phát biểu gần đây", KCNA cho hay.

KCNA khẳng định Bình Nhưỡng kiên định với sở hữu vũ khí hạt nhân, thêm rằng trở thành quốc gia có vũ khí hạt nhân là lựa chọn tất yếu để Triều Tiên ngăn chặn các mối đe dọa từ kẻ thù và thích ứng với sự thay đổi môi trường an ninh toàn cầu.

"Chúng tôi giữ vững lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân, uy tín và danh dự của đất nước. Thật là mơ hão khi Hàn Quốc lại ấp ủ hy vọng về 'phi hạt nhân hóa', không biết đến bản chất vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Lee Jae-myung nên hiểu rằng tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ hoang đường về 'phi hạt nhân hóa' sẽ không có lợi cho bất kỳ ai", KCNA cho hay.

Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 26/8. Ảnh: AFP

Giới chức Hàn Quốc chưa bình luận về những động thái này.

Những chỉ trích dường như đề cập các phát biểu của ông Lee trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ ngày 25/8, trong đó Tổng thống Hàn Quốc khẳng định liên minh giữa Seoul và Washington sẽ được nâng lên cấp độ tầm toàn cầu khi "có con đường phi hạt nhân hóa, hòa bình và chung sống trên bán đảo Triều Tiên".

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Tokyo tuần trước, ông Lee cũng cho biết hai nước đã "tái khẳng định cam kết chung về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính phủ của Tổng thống Lee đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn bác bỏ những đề nghị của Seoul.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Lee đề nghị lãnh đạo Mỹ giúp tạo dựng hòa bình giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Ông Trump, người đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên, bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại ông Kim, có thể trong năm nay.

Bà Kim Yo-jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, cuối tháng 7 khẳng định quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Trump "không tệ". Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng "sẽ thật nực cười nếu Washington định lợi dụng quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo" để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Huyền Lê (Theo KCNA, AFP)