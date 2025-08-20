Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì tiếp tục tập trận với Mỹ

Triều Tiên công kích Hàn Quốc vì tổ chức tập trận Lá chắn Tự do Ulchi với Mỹ, cho rằng Seoul chỉ "giả vờ ủng hộ hòa bình".

"Trong cuộc tập trận chung lần này, Hàn Quốc đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến hiệp đồng kiểu mới, nhằm loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong giai đoạn khởi đầu và mở rộng tấn công vào lãnh thổ Triều Tiên", bà Kim Yo-jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, phát biểu hôm 20/8.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim đang đề cập cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi do quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành, đồng thời mô tả đây là hoạt động quân sự "hung hăng". Quan chức Triều Tiên cũng chỉ trích chính phủ Hàn Quốc "mang nhân cách kép", khi liên tục gửi thông điệp kêu gọi hòa bình và đối thoại nhưng vẫn duy trì các cuộc tập trận.

Bà Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng tháng 8/2022. Ảnh: KCNA

Bà Kim phủ nhận khả năng Bình Nhưỡng nhìn nhận Seoul là đối tác ngoại giao, cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung "không thể thay đổi dòng chảy lịch sử về tham vọng đối đầu".

"Chính phủ Hàn Quốc liên tục giả vờ ủng hộ hòa bình và cải thiện quan hệ, nhưng tất cả chỉ nhằm đổ trách nhiệm lên chúng tôi cho những biến động trong quan hệ liên Triều sau này. Điều này sẽ không bao giờ tái diễn", bà Kim nói.

Giới chức Hàn Quốc chưa bình luận về những phát biểu này.

Mỹ và Hàn Quốc hôm 18/8 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi với mục tiêu ứng phó "các mối đe dọa tiềm tàng" từ Triều Tiên. Theo quân đội Mỹ, cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày và bao gồm một số hoạt động huấn luyện bắn đạn thật quy mô lớn, đồng thời mô tả đây là hoạt động mang tính phòng thủ.

Triều Tiên thường xuyên chỉ trích những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là "diễn tập xâm lược" và thường trả đũa bằng các đợt thử nghiệm vũ khí.

Tập trận Mỹ - Hàn năm nay sẽ có quy mô tương tự năm 2024, nhưng được điều chỉnh bằng cách dời 20 trong số 40 hoạt động huấn luyện thực địa sang tháng 9, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố muốn giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông Lee đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đánh dấu sự đảo ngược so với người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay vẫn tỏ ra không tin tưởng động thái này và bác bỏ những đề nghị của Seoul.

Tổng thống Lee hôm 15/8 cam kết sẽ tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên và xây dựng niềm tin quân sự. Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un và là quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, trước đó tuyên bố Bình Nhưỡng không có ý muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Thanh Danh (Theo Yonhap, Reuters)