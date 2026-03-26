Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác đón Tổng thống Belarus

Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể với 21 loạt đại bác chào mừng khi Tổng thống Belarus Lukashenko lần đầu tiên thăm chính thức nước này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 tới sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Triều Tiên, trong bối cảnh hai quốc gia ngày càng củng cố quan hệ đồng minh, đối tác với Nga.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đó chủ trì lễ đón Tổng thống Belarus tại Quảng trưởng Kim Nhật Thành. Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố cho thấy hai lãnh đạo chào hỏi nhau, ông Lukashenko đặt tay lên lưng ông Kim khi cả hai mỉm cười, phía sau họ là người dân vẫy cờ của hai nước.

Trong lễ đón, hai lãnh đạo làm lễ chào cờ, khi Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Belarus, nghi lễ đón tiếp trọng thể nhất trong quan hệ ngoại giao. Ông Kim và ông Lukashenko sau đó chứng kiến lễ diễu duyệt của đội danh dự quân đội Triều Tiên.

Ông Lukashenko cũng đến thăm Cung điện Mặt Trời Kumsusan, nơi đặt thi hài ông nội và cha của ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Belarus còn thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt một bó hoa tại đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Belarus nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo.

Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov, người thăm Triều Tiên hồi năm 2024, cho biết hai nước sẽ ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Lukashenko.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Lukashenko và ông Kim Jong-un diễn ra vào tháng 9/2025 tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Belarus được mời đến thăm Triều Tiên.

Huyền Lê (Theo AP, AFP)