Triệu phú tìm cách 'cải lão hoàn đồng' bằng nấm ảo giác

MỹBryan Johnson, triệu phú công nghệ nổi tiếng với khát vọng trẻ mãi không già vừa phát trực tiếp cảnh ăn nấm ảo giác để kiểm tra tác động lên não bộ và tuổi thọ.

Hôm 30/11, Johnson sử dụng 5,43 gram nấm (chứa khoảng 28 mg psilocybin - hoạt chất gây ảo giác mạnh) trước sự chứng kiến của hàng nghìn người theo dõi trực tuyến. Buổi livestream kéo dài 6 tiếng, ghi lại toàn bộ phản ứng của cơ thể ông.

Trong video, triệu phú 47 tuổi mô tả cảm xúc thay đổi liên tục, gặp khó khăn khi giao tiếp và đôi lúc phải nằm trên nệm với mặt nạ che mắt để ổn định thần kinh. Đội ngũ y tế và cộng sự Kate Tolo túc trực bên cạnh để đo các chỉ số sinh trắc học, nhằm đánh giá liệu psilocybin có thực sự hỗ trợ mục tiêu kéo dài tuổi thọ hay không.

Triệu phú Johnson nằm trên sàn sau thử nghiệm. Ảnh: Metro

Buổi phát trực tiếp còn có sự tham gia online của ca sĩ Grimes và các doanh nhân công nghệ như Marc Benioff, Naval Ravikant. Naval ví von: "Bryan đang hành động như một cơ quan kiểm định độc lập. Hy vọng anh ấy sống thật lâu và tìm ra công thức để chúng ta noi theo".

Cơ sở cho thử nghiệm táo bạo này xuất phát từ một nghiên cứu công bố năm nay của ĐH Y Baylor (Texas) và ĐH Emory (Georgia). Theo đó, psilocybin có khả năng kéo dài tuổi thọ tế bào ở một số loài động vật, ngay cả khi bắt đầu sử dụng muộn.

Đây là lần thứ hai Johnson thử nghiệm với loại nấm này. Lần đầu diễn ra đầu tháng 11 nhưng không công khai. Khi đó, ông mô tả bản thân "cảm thấy như một đứa trẻ" với các giác quan trở nên nhạy bén lạ thường.

Tại Mỹ, nấm ảo giác (magic mushroom) vẫn là chất bị kiểm soát chặt chẽ. Dù một số bang như Oregon hay Colorado đã nới lỏng quy định, nhưng tại California - nơi Johnson sống, việc sử dụng chất này chưa được hợp pháp hóa hoàn toàn.

Bryan Johnson là gương mặt tiêu biểu của trào lưu "biohacking" (tự thay đổi sinh học cơ thể). Ông chi khoảng 2 triệu USD mỗi năm cho đội ngũ 30 bác sĩ để giám sát chế độ sinh hoạt khắc nghiệt: ăn thuần chay, tập luyện cường độ cao và uống hơn 100 viên thực phẩm bổ sung mỗi ngày. Trước đó, ông từng gây tranh cãi khi thay toàn bộ huyết tương và thử nghiệm trao đổi máu với con trai 17 tuổi nhưng không đạt kết quả như ý.



Nhật Minh (Theo Metro)