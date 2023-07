Triệu phú thất bại khi dùng máu của con để trẻ hóa

Sau khi bỏ hàng nghìn USD để trao đổi máu với con trai nhằm đảo ngược lão hóa, triệu phú Bryan Johnson cho biết phương pháp này không hiệu quả.

Đầu tháng 5, ông Johnson đã thực hiện liệu trình truyền huyết tương trong máu của con trai là Talmage vào cơ thể mình. Trong đó, Talmage hiến khoảng một lít máu (một phần 5 lượng máu của cơ thể).

Lượng máu này được tách thành huyết tương, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Huyết tương sau đó được truyền cho cha cậu. Đội ngũ gồm 30 bác sĩ của ông Johnson cho rằng phương pháp này có thể làm giảm lão hóa não bộ. Huyết tương cũng giúp tái tạo các tế bào của cơ thể.

Sau khi kiểm tra hàng loạt dấu ấn sinh học từ máu mình, ông Johnson kết luận liệu pháp này "không có hiệu quả", hôm 9/7. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin cụ thể cho thấy vì sao phương pháp này thất bại.

Hồi tháng 1, ông Johnson nổi tiếng vì chi hàng triệu USD cho các biện pháp chống lão hóa dưới tên gọi "Project Blueprint". Chương trình gồm chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tập thể dục, thói quen ngủ điều độ và thực hiện xét nghiệm máu, nội tạng định kỳ. Truyền huyết tương chỉ là một trong nhiều liệu pháp giúp Johnson trẻ hóa tuổi sinh học.

Bryan Johnson (phải) và con trai Talmage Johnson (trái). Ảnh: Bryan Johnson

Liệu pháp gây tranh cãi

Ambrosia, công ty khởi nghiệp ở California, là đơn vị bán các loại huyết tương trẻ hóa với giá 8.000 USD một lít, bắt đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, công ty đã đóng cửa năm 2019, sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo về rủi ro của liệu pháp này.

Tuyên bố năm 2019 của FDA nêu rõ: "Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng cho thấy việc truyền huyết tương hiến tặng từ người trẻ tuổi có thể chữa bệnh, giảm thiểu, điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh lý như tim mạch hoặc Alzheimer".

Theo FDA, huyết tương lấy từ người hiến tặng cần trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo yếu tố an toàn. Do đó, việc truyền huyết tương trẻ hóa (như dịch vụ ông Johnson sử dụng) không được coi là an toàn và hiệu quả.

Truyền huyết tương đã được sử dụng cho các bệnh nhiễm trùng nặng, bỏng và rối loạn máu, nhưng chưa có bằng chứng kết luận phương pháp này có thể chống lão hóa.

"Chúng ta chưa thể kết luận đây là phương pháp khả thi đối với con người hay bất cứ loài vật nào. Đối với tôi, nó thật thô thiển, thiếu khoa học và nguy hiểm", Charles Brenner, nhà hóa sinh tại Trung tâm Y tế Quốc gia City of Hope ở Los Angeles, nói.

Theo nghiên cứu được công bố trên các ấn phẩm của Hiệp hội Hóa học Mỹ vào năm 2019, các nhà khoa học đã kiểm tra xem việc truyền huyết tương trẻ hóa ảnh hưởng thế nào đến chức năng nhận thức của chuột thí nghiệm. Kết quả cho thấy những con chuột già nhận máu và nội tạng của chuột trẻ có thể đảo ngược lão hóa, cải thiện chức năng nhận thức, trao đổi chất và cấu trúc xương. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thử nghiệm liệu trình này trên người.

Thục Linh (Theo Fortune)