Triệu phú rào điện biệt thự vì vợ sợ cáo

AnhVì vợ sợ cáo hoang vào vườn, ông David Walsh dựng hàng rào điện quanh căn nhà 44,5 triệu bảng ở London, khiến hàng xóm ví nơi này như "trại tù".

Tại khu phố Notting Hill (Tây London), dinh thự của vợ chồng triệu phú David Walsh gần đây gây chú ý bởi hệ thống an ninh khác thường. Chạy dọc tường bao là hệ thống dây điện, kèm biển cảnh báo nguy hiểm thường dùng để quây giữ gia súc lớn - những loài vốn không xuất hiện ở trung tâm London.

Trong hồ sơ giải trình gửi chính quyền, ông Walsh lập luận việc dựng hàng rào điện là cần thiết để ngăn cáo xâm nhập vườn nhà. "Tôi có một người vợ rất sợ cáo. Mọi người thắc mắc gì về chuyện đó sao?", ông chất vấn.

Triệu phú này cũng cho rằng các bức ảnh chụp khiến hàng rào trông thô kệch, còn thực tế chúng "kín đáo hơn nhiều".

Một góc biệt thự của triệu phú David Walsh ở phố Notting Hill. Ảnh: Dailymail

Tuy nhiên, hành động của gia chủ vấp phải sự phản đối từ cộng đồng. Hiệp hội Ladbroke, nhóm bảo vệ di sản kiến trúc địa phương, lo ngại thiết bị có thể gây giật điện cho người đi đường, đặc biệt khi khu vực này thường xuyên tổ chức Lễ hội Notting Hill thu hút hàng triệu du khách.

"Thật ngớ ngẩn. Loại hàng rào đó khó mà ngăn được cáo, trông nó xấu xí và quá đà", một người hàng xóm chia sẻ. Họ cho rằng ông Walsh đang biến ngôi nhà thành "pháo đài", khiến khu vực di sản trông như một "trại tù binh".

Hội đồng quận Kensington và Chelsea cũng nhận định hàng rào điện là "sự bổ sung không được hoan nghênh", phá vỡ cảnh quan và thất bại trong việc bảo tồn đặc điểm của khu phố di sản.

Ông David Walsh và vợ, bà Jyotsna Chadha, mua lại căn nhà phố 4 tầng này năm 2023 với giá 44,5 triệu bảng và liên tục cải tạo kể từ đó.

Bảo Nhiên (Theo Daily Mail)