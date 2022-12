Triệu phú nông gia Bayer - cuộc thi kết nối các nhà nông trồng lúa giỏi

Cuộc thi nhằm mang đến sân chơi bổ ích, chia sẻ kiến thức canh tác và kinh nghiệm đầu tư hiệu quả đến cộng đồng nhà nông phía Nam.

Ngày 5/12 tại Long An, Bayer Việt Nam khởi động cuộc thi "Triệu phú nông gia Bayer" với chuỗi sự kiện khai mạc tại các đại lý được ủy quyền, mang đến sân chơi bổ ích dành cho nhà nông trồng lúa từ khắp các tỉnh thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Kéo dài từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, cuộc thi gồm 3 vòng: sơ khảo, bán kết và chung kết, lần lượt mang tên "giàu kiến thức", "giỏi tay nghề" và "khéo đầu tư", qua đó kết nối cộng đồng nhà nông cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm canh tác, nâng cao năng suất và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngày 5/12 vừa qua, cuộc thi được ra mắt tại đại lý ủy quyền của Bayer với sự ủng hộ của nhiều nhà nông đến tham dự.

Cụ thể, vòng sơ khảo diễn ra từ tháng 12/2022 đến hết tháng 2/2023 với hình thức thi trắc nghiệm kiến thức tại gần 1.000 đại lý bán lẻ của Bayer có đăng ký tổ chức hội thi, trải rộng khắp các tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ.

Vòng bán kết là những thử thách về kỹ năng thực hành trên đồng ruộng dành cho nhà nông đã nắm vững kiến thức canh tác hiện đại, dự kiến tổ chức tại 8 tỉnh trồng lúa trọng điểm. Những nhà nông vượt qua vòng bán kết sẽ kết hợp cùng nhau để tranh tài về tư duy kinh doanh tại vòng thi chung kết vào tháng 4 năm sau và phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Cần Thơ. Theo đại diện ban tổ chức, giải thưởng với tổng trị giá lên đến một tỷ đồng sẽ tiếp thêm động lực cho người chơi qua mỗi vòng thi.

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng chia sẻ, sự thành công của mỗi mùa vụ được quyết định bởi tình trạng đất trồng, giống, điều kiện thời tiết, các biện pháp canh tác và sử dụng hợp lý các giải pháp bảo vệ thực vật.

"Với tầm nhìn 'người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no', thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn gắn kết cộng đồng nhà nông Việt nam, tạo ra sân chơi cho bà con chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức nông nghiệp hiện đại để cùng nhau gặt hái thêm thành công trong hành trình làm giàu từ cây lúa, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới", ông nói.

Cuộc thi được kỳ vọng là một sân chơi bổ ích dành cho nhà nông trồng lúa từ khắp các tỉnh thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Ai, một nhà nông từ Tân Thạnh, Long An đăng ký tham gia cuộc thi chia sẻ, "Triệu phú nông gia Bayer" là một chương trình thú vị và bổ ích cho bà con nhà nông. Tham gia cuộc thi lần này, tôi mong sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức về phòng trừ bệnh hại trên cây lúa, giảm chi phí đầu tư và tăng sản lượng gạo thu hoạch. "Hy vọng tôi sẽ vượt qua vòng thi kiến thức thật tốt để có cơ hội vào bán kết giao lưu và học hỏi các kinh nghiệm từ các nhà nông từ nhiều tỉnh thành khác trong nước", anh nói thêm.

Việt Nam có nhiều lợi thế về sản xuất lúa gạo và đây cũng là cây trồng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), đất trồng lúa chiếm 82% diện tích đất canh tác của cả nước và khoảng 52% sản lượng gạo của Việt Nam được sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, số lượng nhà nông có thể kiếm sống từ lúa gạo đang giảm do phải đối mặt với nhiều thách thức như tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của thị trường, rào cản trong việc ứng dụng và đổi mới công nghệ canh tác trồng trọt.

Cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam và đồng hành cùng nhà nông trong hành trình làm giàu từ chính cánh đồng của mình, Bayer đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bà con nông dân. Trở lại vào đầu vụ mùa Đông - Xuân sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh, Triệu phú Nông gia Bayer năm 2022 mong muốn lan tỏa những kiến thức canh tác hiệu quả giúp nhà nông gia tăng năng suất, tối ưu chi phí và có một mùa vàng bội thu. Cuộc thi kỳ vọng sẽ thu hút hơn 20.000 nhà nông tham dự thông qua hình thức thi trực tiếp và nền tảng mạng xã hội.

Tham gia cuộc thi, ngoài việc tích lũy thêm kinh nghiệm canh tác và đầu tư, nhà nông còn có cơ hội giành được rất nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hơn một tỷ đồng.

Hơn 28 năm đồng hành cùng nhà nông Việt, bên cạnh các giải pháp bảo vệ mùa màng tiên tiến, Bayer đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy ngành nông nghiệp hiện đại và bền vững. Tập đoàn ghi dấu với sáng kiến "Much More Rice" (tạm dịch: Giải pháp bội thu lúa) giúp tăng năng suất, chất lượng, lợi nhuận cây lúa với loạt giải pháp quản lý cỏ dại và dịch hại tích hợp trên đồng ruộng. Cùng với đó là dự án "Better Farms, Better Lives" trao tặng hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho gần 2 triệu nông hộ nhỏ vào năm 2020, trong giai đoạn đại dịch.

Thế Đan