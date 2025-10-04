Triệu phú Mỹ 'dị ứng' với Gen Z nhảy việc

Triệu phú Kevin O'Leary thẳng tay loại hồ sơ ứng viên có thói quen nhảy việc, cho rằng đó là "dấu hiệu không làm được việc", châm ngòi tranh cãi về lao động trẻ.

"Với tôi, điều đó có nghĩa là họ không thể làm được việc gì. Tôi sẽ loại hồ sơ của họ ngay từ đầu", nhà đầu tư 71 tuổi của chương trình Shark Tank phiên bản Mỹ, quả quyết.

Phát ngôn của ông O'Leary trong một chương trình gần đây đã gây bão trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Ông cho biết công ty của mình có quy định không tuyển ứng viên làm việc ở một nơi dưới hai năm và xem đây là "dấu hiệu cảnh báo".

Triệu phú Kevin O’Leary trong chương trình Shark Tank 2025. Ảnh: Fortune

Quan điểm này đối lập với xu hướng của lao động trẻ. Một khảo sát năm 2024 của Tập đoàn nhân sự Randstad chỉ ra thời gian làm việc trung bình của người trẻ trong 5 năm đầu sự nghiệp chỉ là 1,1 năm. Trong khi đó, nghiên cứu từ ResumeLab cho thấy 83% nhân viên Gen Z tự nhận là người hay nhảy việc (job-hopper). Họ tin rằng điều này giúp mở rộng kỹ năng, tìm kiếm thử thách và môi trường phù hợp hơn.

Lý giải cho quan điểm cứng rắn của mình, ông O'Leary cho rằng năng lực của nhân viên thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ, một yếu tố khó đánh giá nếu họ chỉ làm việc vài tháng. "Nhân viên cần thời gian để hòa nhập, chứng tỏ giá trị và hoàn thành công việc ít nhất hai năm. Kỷ luật, sự tập trung và kết quả mới là thứ quyết định", ông nói.

Chủ tịch quỹ O’Leary Ventures nhấn mạnh công việc là để tạo ra kết quả, không phải để kết bạn. Triết lý này được ông định hình từ kinh nghiệm làm việc cùng nhà sáng lập Apple Steve Jobs cuối những năm 1990, người nổi tiếng với yêu cầu công việc khắt khe thay vì quan tâm đến cảm xúc nhân viên.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đồng tình. Doug McMillon, CEO của Walmart, khuyên nhân viên trẻ nên tập trung hoàn thành tốt vai trò hiện tại, thay vì quá bận tâm đến việc được người khác yêu mến. "Công việc tiếp theo sẽ không đến nếu bạn không làm tốt việc bây giờ", McMillon nói.

Tương tự, bà Janet Godwin, người đã có 35 năm làm việc và hiện là CEO của công ty kiểm định giáo dục ACT, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên nhẫn phát triển kỹ năng. Bà khuyên chỉ nên tìm kiếm cơ hội mới khi đã thực sự nắm vững vai trò hiện tại.

Các nhà lãnh đạo cho rằng dù Gen Z mong muốn thăng tiến nhanh và lương cao, họ nên kiên nhẫn hơn để đạt được thành công bền vững.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)