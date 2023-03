Triệu phú lộ tội giết người vì lỡ lời trên truyền hình

MỹRobert Durst lẩm bẩm 'giết hết bọn chúng' lúc đi vệ sinh giữa buổi phỏng vấn mà quên tắt micro, được cho là lời thú tội giết 3 người.

Robert Durst, sinh năm 1943 ở New York, có giá trị tài sản ròng khoảng 100 triệu USD vì là con trai cả của một ông trùm bất động sản, theo ước tính của FBI năm 2015.

Năm 1971, Robert gặp Kathie McCormack, làm đám cưới cuối năm 1973, khi cô mới 19 tuổi. Năm 1980, cuộc hôn nhân trở nên tồi tệ. Kathie nói với gia đình và bạn bè rằng Robert kiểm soát và bạo hành, thậm chí ép phá thai. Kathie cân nhắc ly hôn, nhưng bị cản trở bởi thỏa thuận tiền hôn nhân "không công bằng". Hai vợ chồng bắt đầu có quan hệ ngoài luồng.

Ngày 31/1/1982, cô dự tiệc tại nhà bạn Najamy ở Connecticut, nhưng rời đi sớm khi nhận được một cuộc điện thoại giận dữ từ Robert. Trước khi trở về ngôi nhà chung ở vùng nông thôn Westchester, Kathie nói với Najamy: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy kiểm tra. Tôi sợ những gì Bobby sẽ làm". Đây là lần cuối người ta nhìn thấy Kathie.

Ngày 5/2/1982, Robert trình báo Kathie mất tích. Ông ta kể vợ về nhà vào đêm 31/1, hai người cãi vã nên cô đòi quay lại thành phố. Robert đưa vợ đến nhà ga và con trò chuyện sau đó.

Khi được hỏi tại sao không báo cáo vợ mất tích sớm hơn, Robert giải thích vì công việc của Kathie ở trường y rất bận rộn nên thường không gặp cô trong hai hoặc ba ngày. Còn Phó khoa trường y nói có người tự nhận là Kathie gọi điện báo ốm ngày 1/2.

Nghi ngờ về sự mất tích kỳ lạ, nhóm bạn Kathie lén điều tra ngôi nhà ở Westchester. Họ phát hiện thư chưa bóc của cô trong thùng rác.

Cảnh sát nghi ngờ Robert vì khai đã nói chuyện với vợ từ điện thoại công cộng, nhưng bốt điện thoại gần nhất cách nhà hàng km. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng phạm tội, sự biến mất của Kathie vẫn bị coi là mất tích.

Để tránh né truyền thông, Robert chỉ định bạn thân tên Susan Berman, nhà văn của tạp chí New York và là con gái trùm xã hội đen nổi tiếng ở Las Vagas, làm người đại diện phát ngôn không chính thức. Robert và Susan gặp gỡ từ năm 1965 ở trường đại học, giữ mối quan hệ gắn bó.

Năm 1988, Robert bắt đầu hẹn hò với Debrah Lee Charatan, nhà môi giới bất động sản ở New York. Ông ta bán ngôi nhà từng chung sống với Kathie ở Westchester và bí mật ly dị người vợ mất tích với lý do bị ruồng bỏ, sau đó chuyển đến sống với người tình.

Cuối năm 1999, cảnh sát ở Westchester mở lại vụ án Kathie. Họ tìm kiếm ngôi nhà cũ của Robert và một hồ nước gần đó nhưng không thấy gì.

Khi liên hệ với Susan để hỏi về vụ án Kathie, cảnh sát phát hiện cô đã chết trong ngôi nhà ở Los Angeles với một vết thương do đạn bắn vào đầu, ngày 24/12/2000. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, tất cả đồ có giá trị vẫn ở nguyên vị trí.

Manh mối quan trọng là lá thư nặc danh gửi cho cảnh sát thông báo có xác chết trong nhà Susan, kèm địa chỉ. Bức thư được đóng dấu bưu điện vào một ngày sau khi thi thể nữ nhà văn được tìm thấy.

Chữ viết trên lá thư nặc danh gửi cho cảnh sát (trên) và trên bì thư Robert Durst gửi cho Susan Berman giống hệt nhau và đều viết sai "Beverly" thành "Beverley". Ảnh: Sareb Kaufman

Cảnh sát phát hiện Susan viết thư cho Robert xin tiền hồi tháng 8/2000, được gửi cho hai tấm séc trị giá 50.000 USD vài tháng sau đó. Bạn bè Kathie nghi ngờ Susan bị sát hại để ngăn cô nói với cảnh sát về vụ mất tích. Tuy nhiên, những người thân thuộc với Susan khẳng định cô rất trung thành với bạn bè và sẽ không làm chứng chống lại Robert.

Tháng 4/2001, để thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông, Robert chuyển đến Texas, đóng giả làm phụ nữ câm tên Dorothy Ciner, dựa theo tên một bạn học cũ. Ông ta sống trong khu nhà trọ, có hàng xóm là người đàn ông lớn tuổi tên Morris Black.

Ngày 30/9/2001, người dân đang câu cá phát hiện một thi thể không đầu trôi nổi ngoài vịnh. Khi điều tra xung quanh, cảnh sát tìm thấy thêm các bộ phận cơ thể, bao bì của một chiếc cưa và một tờ báo có địa chỉ khu nhà trọ. Khi lục soát thùng rác tại khu nhà, họ tìm thấy một biên lai có tên Robert trên đó.

Ngày 3/10/2001, cảnh sát nhận được lệnh khám xét khu nhà, tìm thấy vết máu trong phòng Morris và dấu máu dẫn đến căn hộ của "Dorothy". Tại đó, họ thu được một con dao và một đôi ủng nam đẫm máu. Sau khi nhận ra thi thể không đầu thuộc về Morris và "Dorothy" chính là Robert, cảnh sát ra lệnh bắt Robert.

Các điều tra viên đưa ra giả thuyết rằng Robert đã tiết lộ danh tính thực sự cho Morris, sau đó sát hại và vứt xác vì sợ bị tố cáo.

Đến 9/10, nhà chức trách mới bắt được Robert trốn trong khách sạn dưới tên "Jim Truss", theo tên một bạn học cũ khác. Khám xét xe của ông ta, cảnh sát tìm thấy chiếc cưa dùng để phân xác Morris và một khẩu súng.

Với sự giúp đỡ của Debrah, người vợ thứ hai bí mật kết hôn vào tháng 12/2000, Robert nộp 300.000 USD tiền bảo lãnh, sau đó dùng tên của Morris thuê một chiếc ôtô chạy trốn.

Tháng 11/2001, thẩm phán ở New York tuyên bố Kathie đã chết. Khoản thừa kế 60.000 USD được đặt trong tài khoản ký quỹ cho đến khi cuộc điều tra về cái chết của cô hoàn tất.

Robert bị bắt ở Pennsylvania vào ngày 30/11/2001, sau khi bị bắt quả tang ăn trộm bánh sandwich. Trên người ông ta có hơn 500 USD tiền mặt, trong ôtô có hai khẩu súng, bằng lái xe của Morris và 37.000 USD.

Tháng 9/2003, trước tòa, Robert khai giết Morris để tự vệ vì bị người này đột nhập nhà, dùng súng đe dọa. Ông ta vô tình nổ súng khi đôi bên vật lộn, sau đó phân xác phi tang vì sợ hãi.

Phần đầu của Morris không bao giờ được tìm thấy, vì vậy các công tố viên không thể xác định liệu đó là vụ giết người hay là một tai nạn. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn tuyên trắng án cho Robert.

Tháng 9/2004, Robert nhận tội giả mạo bằng chứng và chạy trốn cảnh sát, bị kết án 5 năm tù nhưng được trừ thời gian tạm giam chờ hầu tòa vào thời hạn chấp hành án. Ông ta được thả tự do sớm vào tháng 12/2005, nhưng nhanh chóng bị tống vào tù tiếp vì vi phạm điều kiện ân xá. Ngày 1/3/2006, nhờ trợ giúp của luật sư, Robert được ra tù.

Robert Durst trên phim tài liệu The Jinx. Ảnh: HBO

Năm 2010, nhà làm phim Andrew Jarecki phát hành bộ phim điện ảnh All Good Things dựa trên cuộc đời của Robert. Theo lời khuyên của luật sư, Robert liên hệ với Andrew, đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn dài. Cuộc phỏng vấn này sau đó trở thành series tài liệu The Jinx: The life and deaths of Robert Durst phát trên HBO.

Cuối 2010, khi ghi hình cho The Jinx, Robert phủ nhận mọi cáo buộc trong cái chết của Kathie và Susan. Một thời gian sau cuộc phỏng vấn đầu tiên này, Andrew phát hiện một bì thư Robert gửi cho Susan, giống hệt chữ viết tay của lá thư nặc danh thông báo có xác chết, lỗi chính tả cũng tương đồng.

Năm 2012, Andrew phỏng vấn Robert lần thứ hai, chất vấn ông ta về chiếc bì thư mới tìm thấy. Robert không thể xác định được chữ viết tay nào không phải của mình. Sau đó, trong phòng vệ sinh, ông ta lẩm bẩm một mình: "Thế đấy, mày bị tóm. Mày đã làm cái quái gì vậy? Giết hết bọn chúng, tất nhiên rồi", mà quên mất micro đang bật.

Đầu năm 2013, Andrew chia sẻ kết quả điều tra với cảnh sát, dẫn đến vụ sát hại Susan được tái điều tra. Nhưng phải đến ngày 12/6/2014, các nhà sản xuất The Jinx mới phát hiện lời độc thoại trong phòng vệ sinh của Robert. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý tranh cãi về việc liệu lời thú tội này có được chấp nhận trước tòa hay không.

Tháng 11/2014, sau khi xem xét lại lá thư thông báo xác chết, cảnh sát kết luận rằng Robert là tác giả.

Triệu phú bất động sản trở thành cái tên bùng nổ trên truyền thông quốc gia khi The Jinx lên sóng vào năm 2015. Ngày 10/3, ông ta chạy trốn và bị truy bắt vì tội giết Susan.

Ngày 14/3/2015, FBI bắt Robert ở New Orleans khi ông ta đang lên kế hoạch trốn sang Cuba với một khẩu súng, giấy tờ tùy thân giả, 40.000 USD và một chiếc mặt nạ cao su. Robert chính thức bị buộc tội Giết người cấp độ một.

Trước khi ra tòa vì vụ án Susan, Robert nhận tội sử dụng súng trái phép ở bang Louisiana, bị kết án 85 tháng tù theo thỏa thuận nhận tội, tháng 2/2016.

Robert Durst trong phiên tòa xét xử tội giết người, năm 2021. Ảnh: AP

Tháng 3/2020, Robert hầu tòa sau một loạt trì hoãn do tình trạng sức khỏe yếu, nhưng sau đó phiên tòa phải tạm dừng vì Covid-19.

Ngày 17/9/2021, Robert bị kết tội giết Susan, nhận án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

Tháng 10/2021, cảnh sát New York cáo buộc Robert giết vợ. Tuy nhiên khi vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, Robert qua đời trong tù ở tuổi 78, tháng 1/2022.

Tuệ Anh (Theo Vulture, CBS, Oxygen)