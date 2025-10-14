Triệu phú có 11 ngôi nhà nhưng sống cô đơn

MỹỞ tuổi 39, Lane Kawaoka sở hữu 11 ngôi nhà cho thuê, tài sản vài triệu USD, nhưng nhận ra đã đánh mất kết nối với thế giới xung quanh.

Lane Kawaoka lớn lên trong một gia đình bình thường ở Hawaii, từ nhỏ được dạy phải tiết kiệm đến mức tối đa. "Ngay cả những lần hiếm hoi đi ăn ngoài, chúng tôi cũng không bao giờ gọi nước ngọt", Kaowaoka, 39 tuổi, nói.

Tốt nghiệp kỹ sư, Kawaoka làm việc trong một công ty kỹ thuật, sống tằn tiện và dồn tiền tiết kiệm để đầu tư. Cuối tuổi 20, anh mua căn nhà đầu tiên ở Seattle, sau đó mở rộng sang Birmingham, Atlanta, Indianapolis và Pennsylvania. Đến năm 2015, anh đã có 11 ngôi nhà. Hiện anh sở hữu hoặc góp vốn vào hàng loạt dự án liên doanh quy mô lớn, từ căn hộ đến nhà di động, công viên RV, trung tâm dưỡng lão.

Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ bất động sản, anh có thể về quê nhà Hawaii sinh sống - nơi chi phí sinh hoạt cao hơn mức trung bình khoảng 10%. "Tôi từng đạp xe đến chỗ làm, rồi một ngày quyết định nghỉ việc, mua chiếc Mercedes đầu tiên", anh nói.

Nhưng chính lúc đó, Kawaoka nhận ra một điều không ai từng nói: "Vượt qua mốc một triệu đô không khiến bạn hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó khiến bạn cô đơn hơn vì không có người cùng chung tiếng nói".

Đồng nghiệp cũ không hiểu vì sao Kawaoka say mê nói về dòng tiền, lãi suất hay cấu trúc vốn. Họ cho ngại nợ nần và cũng không hiểu sao Kawaoka lại mạo hiểm vay nhiều và vay dài hạn để đầu tư. "Tôi bỗng thấy mình khác biệt. Tôi có tiền, có đà tiến, nhưng vẫn chỉ là một con sói đơn độc", anh kể.

Anh dần ngừng chia sẻ mục tiêu, sợ bị cho là khoe khoang. Anh cũng không muốn giao lưu với ai vì ngại trở thành người trả tiền cho mọi bữa ăn. "Thế là dù sở hữu 11 ngôi nhà, tôi vẫn sống một mình", anh nói.

Lane Kawaoka, một nhà đầu tư bất động sản ở Hawaii. Ảnh: BI

Bước ngoặt đến năm 2016, khi Kawaoka tham gia một câu lạc bộ các nhà đầu tư. Lần đầu tiên, anh gặp những người nói cùng ngôn ngữ với mình. Tại đây không ai quan tâm anh kiếm được bao nhiêu. Tất cả chỉ muốn bàn về thị trường, chiến lược và cơ hội.

Lawaoka nhớ mãi buổi tối đầu tiên ăn cùng nhóm nhà đầu tư. Cuộc trò chuyện tự nhiên và đầy năng lượng. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được thấu hiểu thực sự và không muốn buổi tối ấy kết thúc", anh chia sẻ.

Kawaoka thấy nhẹ nhõm khi không còn là "kẻ lạc loài". "Tôi không còn nghĩ mình kỳ lạ vì ở tuổi 30 đã quan tâm đến tối ưu thuế, lập kế hoạch thừa kế và xây dựng tài sản đa thế hệ", chàng trai nói.

Đến nay, Kawaoka vẫn ít khi nói chuyện với bạn cũ hay gia đình. Nhưng anh đã có những mối quan hệ mới. Thay vì cố hòa nhập với những người không cùng chí hướng, anh chọn kết nối với những triệu phú tự thân khác.

Thật kỳ lạ", Kawaoka nói, "việc tự mình tạo dựng tài sản lại trở thành một cách lọc tự nhiên để tìm người đồng điệu".

Bảo Nhiên (Theo BI)