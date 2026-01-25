'Triệu phú' ăn xin sở hữu 3 nhà, cho vay nặng lãi

Ấn ĐộMangilal, người đàn ông khuyết tật tại thành phố Indore, sở hữu ba ngôi nhà, ôtô riêng và vận hành đường dây cho vay lãi từ số tiền xin được hàng ngày.

Mỗi ngày, Mangilal lết xe đẩy tự chế khắp chợ Sarafa để xin tiền. Vẻ ngoài tội nghiệp giúp ông thu về 400-500 rupee (khoảng 150.000 đồng) mỗi ngày. Sự thật chỉ lộ diện khi chính quyền thực hiện chiến dịch dẹp nạn ăn xin.

Kết quả điều tra cho thấy Mangilal sở hữu một tòa nhà ba tầng và hai căn nhà khác tại các khu vực đắc địa. Ông còn đứng tên ba chiếc xe ba bánh cho thuê, một chiếc ôtô hiệu Maruti Suzuki Dzire và thuê tài xế riêng với mức lương hơn 10.000 rupee mỗi tháng. Đáng nói, người này còn chiếm dụng thêm một căn hộ dành cho người thu nhập thấp của Chính phủ.

Ông Mangilal, một người ăn xin ở thành phố Indore, tận dụng tiền xin được để cho vay nặng lãi. Ảnh: ETV Bharat

Công việc thực sự của Mangilal bắt đầu sau khi trời tối. Ông dùng toàn bộ tiền xin được để cho các tiểu thương trong chợ vay lấy lãi theo ngày. Cơ quan chức năng ước tính số vốn ông tung ra thị trường khoảng 500.000 rupee (150 triệu đồng), thu lãi tới 2.000 rupee mỗi ngày.

Nhiều tiểu thương ngỡ ngàng khi biết kẻ xin tiền hàng ngày chính là chủ nợ giấu mặt của cả khu chợ. Ông Dinesh Mishra, đại diện cơ quan chức năng, cho biết đã đưa Mangilal vào trung tâm bảo trợ và phong tỏa tài khoản ngân hàng để điều tra hoạt động cho vay trái phép.

Vụ việc trở thành sự mỉa mai tại Indore, nơi có khoảng 6.500 người lang thang. Tại khu chợ vốn nổi tiếng với việc kinh doanh kim loại quý, câu chuyện của Mangilal cho thấy lòng thương hại đôi khi lại trở thành mặt hàng lợi nhuận nhất.

Minh Phương (Theo NDTV)