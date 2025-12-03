Triệu phú 22 tuổi đánh đổi sức khỏe để giàu nhanh

MỹEmil Barr sở hữu hai công ty định giá hơn 20 triệu USD nhờ làm việc 12,5 tiếng mỗi ngày, cắt bỏ mọi quan hệ xã hội và chấp nhận tàn phá cơ thể.

Năm 2020, khi nhập học tại Đại học Miami, bang Ohio, Emil Barr tính toán mình có chính xác 35.040 giờ để gây dựng sự nghiệp trong 4 năm sinh viên. Thay vì giải trí hay hẹn hò, anh tự giam mình trong ký túc xá để xây dựng Step Up Social - công ty hỗ trợ phát triển nội dung trên TikTok và Instagram Reels.

Để tối ưu hóa thời gian, Barr ngủ trung bình 3,5 tiếng và làm việc 12,5 tiếng mỗi ngày. Hệ quả, chàng trai trẻ tăng 36 kg, sống nhờ nước tăng lực và thường xuyên vật lộn với chứng lo âu.

Emil Barr thành lập công ty đầu tiên khi đang học đại học Miami, bang Ohio năm 2021. Ảnh: Emil Barr

Anh gọi đây là chiến lược "dồn lực thành công". Barr lập luận việc tối ưu hóa thời gian khi còn sung sức giúp người trẻ đạt tự do tài chính ở tuổi 30, tránh cảnh mất nhiều năm mới kiếm được một triệu USD đầu tiên với mức lương trung bình.

Để làm giàu theo cách này, Barr áp dụng những nguyên tắc khắc nghiệt. Anh thuê người dọn dẹp, giao đồ ăn để cắt bỏ việc vặt vì cho rằng khi kiếm hàng nghìn USD mỗi ngày, chi 100 USD để không phải đi chợ là quyết định hiển nhiên.

Các mối quan hệ xã hội cũng được sàng lọc. Barr đặt câu hỏi cho mọi lời mời kết bạn: "Việc này có giúp xây dựng công ty không?". Sự cô lập khiến anh mất một số tình bạn, nhưng anh chấp nhận chỉ ưu tiên những người cùng tham vọng. Thậm chí, việc học đại học cũng được coi là bài toán kinh doanh. Anh ưu tiên lớp chấm điểm qua bài thi thay vì điểm danh, tránh các khóa học cấm dùng máy tính để luôn có thể điều hành công việc trực tuyến.

Mọi cuộc hẹn, kể cả với gia đình, đều xếp sau ưu tiên kinh doanh. Anh từng dùng trực thăng đi họp thay vì lái xe ba tiếng, để có thêm thời gian chốt hợp đồng. Mục tiêu của Barr là trở thành tỷ phú năm 30 tuổi.

Câu chuyện của Barr tạo ra luồng tranh luận gay gắt về văn hóa làm việc kiệt sức (hustle culture).

Eric Schweppe, một độc giả ở Philadelphia, cảnh báo cái giá của việc "thức dậy với rất nhiều tiền nhưng hoàn toàn trống rỗng về ý nghĩa". Việc tăng cân không kiểm soát và cô lập xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, trầm cảm lâu dài.

Trái ngược với Barr, Greg Dick ở Columbus, Ohio cho biết anh trân trọng quãng đời sinh viên với những cuộc vui và công việc lương thấp. Dù không giàu bằng Barr, anh hạnh phúc bên vợ con - người anh gặp nhờ những mối quan hệ xã hội đơn thuần.

Đáp lại chỉ trích, Emil Barr cho rằng thế hệ trẻ không thể vừa muốn làm việc nhàn hạ, vừa kỳ vọng thu nhập cao. Hiện tại anh vẫn duy trì cường độ làm việc 100 giờ mỗi tuần nhưng dành khung giờ 18h-21h cho gia đình, bạn gái, trước khi tiếp tục làm việc đến 1h sáng.

"Hai năm nỗ lực tập trung cao độ đã biến chàng trai 18 tuổi tay trắng thành triệu phú. Đó là sự hy sinh xứng đáng", Barr khẳng định.

Minh Phương (Theo WSJ, Insider)