'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn: Tôi hạnh phúc

Diễn viên Đài Loan Giả Tịnh Văn nói mãn nguyện với cuộc sống gia đình, niềm vui công việc mang lại.

Trên trang cá nhân, minh tinh cho biết xin nghỉ quay phim một ngày để dành thời gian bên người thân dịp sinh nhật 51 tuổi hôm 7/10. Mẹ của Giả Tịnh Văn nấu món mì gia truyền để chúc mừng con gái. Buổi sáng, cả nhà leo núi, tận hưởng không khí trong lành.

Giả Tịnh Văn thổi nến cùng gia đình. Ảnh: Weibo

Sang tuổi mới, Giả Tịnh Văn cầu nguyện sức khỏe và tinh thần đều khỏe mạnh, theo cô, đó là điều cần thiết nhất khi sống trong thế giới biến động. Diễn viên trân trọng thời khắc hạnh phúc bên gia đình, cô viết: "Tôi đang ở nửa sau của đời người và vẫn cố gắng nghiêm túc, thành thực trong từng phút giây. Những tháng ngày tới sẽ rực rỡ".

Người đẹp đặt mục tiêu sống đơn giản hơn, không "điên rồ và náo nhiệt" như trước. Cô muốn ở bên gia đình nhiều hơn, ăn ngủ điều độ, đọc sách nhiều hơn và tận hưởng niềm vui công việc mang lại.

Giả Tịnh Văn bên chồng con. Ảnh: Weibo

Giả Tịnh Văn vào làng giải trí năm 1990, lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Cô còn nổi tiếng qua Phi long tại thiên, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa. Những năm gần đây, người đẹp đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số phim. Hiện người đẹp ghi hình phim truyền hình Bông cúc màu tím.

Vẻ đẹp Giả Tịnh Văn trên màn ảnh Tịnh Văn trên màn ảnh. Video: Bilibili

Tịnh Văn trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Tôn Chí Hạo, gia đình rạn nứt năm 2005, sau ba năm chung sống. Theo Ettoday, mẹ chồng của Giả Tịnh Văn yêu cầu làm xét nghiệm ADN xác nhận huyết thống với Ngô Đồng. Khi ly hôn, Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con gái. Năm 2010, tòa án quyết định Ngô Đồng ở với mẹ.

Diễn viên không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, cho đến khi gặp Tu Kiệt Khải - tài tử kém cô 9 tuổi. Họ kết hôn năm 2015, có hai con gái. Trên QQ, Giả Tịnh Văn tiết lộ đến nay, cô và chồng cũ không còn hận thù, cả hai gặp nhau, trò chuyện về các vấn đề của con.

Như Anh (theo Next Apple)