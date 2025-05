'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn mặc tôn dáng

Giả Tịnh Văn chụp hình quảng cáo thời trang.

Cô 51 tuổi, hoạt động giải trí 35 năm, lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Diễn viên còn nổi tiếng qua Phi long tại thiên, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa. Những năm gần đây, người đẹp đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số phim.