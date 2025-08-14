Triệu Lộ Tư tiết lộ 'ê chề sau hào quang'

"Búp bê cổ trang" Triệu Lộ Tư, diễn viên nổi bật Trung Quốc, cho biết bị cộng sự giật tóc, tát và miệt thị "quá mập".

8 tháng qua, người đẹp không đóng phim. Trên trang cá nhân tối 13/8, Lộ Tư, 27 tuổi, viết chỉ mong có cuộc sống yên ổn, ít phiền muộn và áp lực. Triệu Lộ Tư còn hai năm hợp đồng với công ty quản lý, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, cô đối diện kiện tụng và khoản bồi thường lớn.

Cô từng có những trải nghiệm "nghẹt thở" khi làm việc lĩnh vực giải trí. Trước năm 2019, khi chưa nổi đình đám, cô nhiều lần đi thử vai nhưng không được đạo diễn, nhà sản xuất chọn. Giai đoạn này cô hứng chịu sự khinh thường từ chủ và những nhân viên khác ở công ty quản lý - Yinhe Kuyu Media.

Có lần, vì casting thất bại, Lộ Tư bị cấp trên mắng mỏ, sỉ nhục trong nhà vệ sinh ba tiếng. Phía công ty quở trách cô "vô dụng", "quá béo", cần siết cân nặng cho phù hợp thị hiếu.

Lộ Tư lưu dấu ấn với hình tượng ngọt ngào trong các phim cổ trang. Ảnh: QQ

Khi Lộ Tư chuẩn bị được ra về, khoảng 4h, một người khác tiến đến nắm tóc diễn viên, tát cô. Giai đoạn này Triệu Lộ Tư "thấp cổ bé họng", lại khao khát có công việc nên cô chọn giữ im lặng. Lãnh đạo công ty sau đó trấn an Triệu Lộ Tư nhưng chỉ cho rằng hành động bạo lực với cô là do "say rượu", không trách cứ người đánh diễn viên.

Triệu Lộ Tư thu mình, sợ hãi, không dám lên tiếng đòi công bằng. Từ năm 2019, sự nghiệp của diễn viên phát triển mạnh, cô dần trở thành sao hạng A, đóng nữ chính ở loạt phim ăn khách, được khán giả gọi bằng những tên như "nữ thần thanh xuân", "búp bê cổ trang".

Lộ Tư khi mới nổi tiếng (ảnh phải) và hiện tại, nhiều người cho rằng diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô phủ nhận. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư thường xuyên gặp ác mộng, liên tục mất ngủ, kém ăn, mắc các căn bệnh trầm cảm, rối loạn phân ly (tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan mất kết nối giữa suy nghĩ, cảm xúc, môi trường, hành vi và nhận thức).

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư ghi hình phim Người yêu, do thể chất và tinh thần suy nhược, cô phải nhập viện điều trị. Theo diễn viên, hiện cô bị Yinhe Kuyu Media "phong sát", tìm cách chặn đường phát triển.

Khi Lộ Tư nhập viện năm ngoái, phía công ty quản lý cho biết cùng cô đối diện, giải quyết khó khăn. Người đại diện nói: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì thiếu sót trong công việc, chúng tôi đang kiểm điểm về điều này".

Triệu Lộ Tư Trần Thiên Thiên Lộ Tư ở phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn". Video: QQ

Trước cáo buộc "chèn ép Triệu Lộ Tư", Yinhe Kuyu Media phản hồi công ty chấp hành nghĩa vụ của đơn vị quản lý nghệ sĩ, chưa từng gây hành vi trái pháp luật hoặc trái thỏa thuận hợp đồng. Người đại diện đề nghị Triệu Lộ Tư đàm phán để giải quyết các nghi vấn.

Trên các fanpage, hàng triệu khán giả động viên Triệu Lộ Tư, khuyến khích cô nhờ pháp luật bảo vệ lợi ích của bản thân. Số khác cho rằng cách cô giải quyết mâu thuẫn còn non nớt, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh xây dựng được, cản trở sự nghiệp của minh tinh.

Lộ Tư thuộc nhóm nữ diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Trung Quốc, từng gây sốt với các phim Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu.

Như Anh (theo Sina)