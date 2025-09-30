Diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư vào vai cô dâu của Trần Vỹ Đình ở phim truyền hình "Hãy để tôi tỏa sáng".

Tác phẩm ra mắt ngày 26/9, nhân vật Lộ Tư đóng là Hứa Nghiên, cô gái xuất thân nghèo khó, bất hạnh, khao khát đổi đời. Với mục đích bước chân vào xã hội thượng lưu, Hứa Nghiên nói dối thân thế, tiếp cận thiếu gia tài năng Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình đóng). Thẩm Hạo Minh nhìn rõ vỏ bọc của Hứa Nghiên song vẫn làm đám cưới vì một giao dịch.

Triệu Lộ Tư đóng cô dâu trong "Hãy để tôi tỏa sáng" Lộ Tư, Vỹ Đình đóng vợ chồng. Video: We TV

Tập sáu phim gây chú ý với cảnh hôn lễ của nhân vật chính, cô dâu Hứa Nghiên mặc đầm đuôi cá lãng mạn. Trên Douyin, nhiều khán giả chia sẻ video, nhận xét Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đẹp đôi, kết hợp ăn ý. Đoạn phim kịch tính khi cô dâu suýt bị lật tẩy thân phận.

Tác phẩm của đạo diễn Trần Sướng, chuyển thể tiểu thuyết Đại Kiều tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, xoay quanh cuộc sống của giới tinh anh, sự hào nhoáng bề ngoài của một nhóm người trong xã hội hiện đại. Phim còn có sự tham gia của Vạn Bằng, Quản Tử Tịnh, Vương Y Dao, Chung Nhã Đình.

Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng đôi uyên ương cưới trước, yêu sau. Ảnh: We TV

Hãy để tôi tỏa sáng hoàn tất ghi hình tháng 9/2024, trước khi Triệu Lộ Tư nhập viện, ngừng công việc vì bệnh các căn bệnh trầm cảm, rối loạn phân ly (tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan mất kết nối giữa suy nghĩ, cảm xúc, môi trường, hành vi và nhận thức).

Gần một năm qua, người đẹp không đóng phim. Trên trang cá nhân tháng 8, Lộ Tư viết chỉ mong có cuộc sống yên ổn, ít phiền muộn và áp lực. Hiện cô mâu thuẫn với công ty quản lý Yinhe Kuyu Media, cho rằng bản thân bị công ty "phong sát", tìm cách chặn đường phát triển.

Hậu trường Triệu Lộ Tư ghi hình "Hãy để tôi tỏa sáng". Ảnh: We TV

Trước cáo buộc "chèn ép Triệu Lộ Tư", đại diện Yinhe Kuyu Media nói công ty chấp hành nghĩa vụ của đơn vị quản lý nghệ sĩ, chưa từng gây hành vi trái pháp luật hoặc trái thỏa thuận hợp đồng. Người đại diện đề nghị Triệu Lộ Tư đàm phán để giải quyết các nghi vấn.

Lộ Tư, 27 tuổi, thuộc nhóm nữ diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Trung Quốc, từng gây sốt với các phim Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu.

Như Anh (theo Mtime)