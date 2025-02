Triệu hồi 41.000 xe Toyota và Lexus vì lỗi dây an toàn bị cắt

MỹLoạt xe bị ảnh hưởng với hơn 32.000 xe Camry và số còn lại là nhiều mẫu Lexus nghi bị lỗi dây an toàn giữa hàng ghế sau.

Theo Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), có 40.922 xe của Toyota và Lexus bị lỗi dây an toàn ở giữa hàng ghế sau. Trong quá trình sản xuất và lắp ráp, lỗi kỹ thuật cắt bằng dao nung nóng làm hỏng và khiến dây an toàn mất chức năng hoặc không hoạt động.

Toyota Camry 2025 nằm trong diện triệu hồi tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Dây an toàn trang bị trên những xe Toyota và Lexus ở trên được sản xuất bởi Joyson Safety Systems tại Mexico. Bộ phận an toàn phát hiện ra lỗi khi kiểm tra định kỳ và tìm thấy vết cắt nóng chảy trên dây an toàn. Hãng xe Nhật Bản tiến hành kiểm tra sau đó và phát hiện độ bền của dây an toàn ở giữa hàng ghế sau không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới.

Lỗi dây an toàn ảnh hưởng đến 32.529 xe Camry 2025, 3.242 xe Lexus RX 350 2024-2025. Số còn lại, Lexus RX 350h, RX 500h đời 2024-2025 và Lexus NX 250, NX 350, NX 350h đời 2025.

Nhà sản xuất sẽ thông báo đến từng chủ xe bị ảnh hưởng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết. Những xe bị triệu hồi sẽ kiểm tra và thay thế cụm dây an toàn ở giữa ghế sau nếu cần thiết.

Minh Vũ (theo Carscoops)