Triều cường vượt mốc lịch sử, đường phố Cần Thơ ngập sâu

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức 2,29 m, vượt 2 cm so đỉnh lịch sử năm 2022, khiến nhiều khu vực tại thủ phủ miền Tây chìm trong biển nước.

Chiều tối 22/10, triều cường trên sông Hậu dâng cao khiến nước theo hệ thống cống, kênh rạch tràn vào gây ngập sâu 0,3 m đến hơn 1 m tại nhiều khu vực như: bến Ninh Kiều, đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, chợ Bình Thủy, các khu dân cư ở phường Hưng Phú, Cái Răng, Ngã Bảy...

Lực lượng công an hỗ trợ người dân qua khu vực ngập sâu tại trung tâm Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Giao thông nhiều tại các khu vực này bị ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy. Lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, công an địa phương được huy động hỗ trợ người dân qua khỏi nơi ngập sâu.

Bà Trần Ngọc Thụy, 71 tuổi, sống trong hẻm nhỏ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy cho biết bản thân sống từ nhỏ tới nay tại đây, chứng kiến đợt triều cường này gây ngập cao nhất từ trước đến nay.

Đường Cách Mạng Tháng Tám ở trung tâm Cần Thơ "biến thành sông" vào chiều tối 22/10.

Ảnh: An Bình

"Nhà tôi nằm ngay chỗ trũng nhất hẻm, nước lên tới ngực rồi, phần lớn đồ đạc trong nhà đều đưa lên gác gỗ, chắc phải chờ khoảng 3 tiếng mới rút hết", bà nói và cho biết từ năm 2019 đến nay, khu vực này luôn bị ngập sâu 0,5 đến cả mét mỗi khi triều cường lên cao.

Theo đài khí tượng thuỷ văn Cần Thơ, mực triều cường trên sông Hậu đạt đỉnh chiều tối 22/10 ở mức 2,29 m, vượt 29 cm so báo động 3. Đây là đỉnh triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay, vượt 2 cm so mốc lịch sử đợt triều cường giữa tháng 10/2022.

Triều cường vượt mốc lịch sử, nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu Triều cường gây ngập tại Cần Thơ khiến giao thông rối loạn, chiều tối 22/10. Video: An Bình

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Cần Thơ, cho biết dự báo khả năng ngày 23/10, mực đỉnh triều tiếp tục bằng hoặc cao hơn 1-2 cm. Đợt triều cường này còn kéo dài trong 3 ngày tới và gây ngập trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài vùng đê bao..., sau đó giảm dần.

Theo ông Toàn, triều cường vượt mức lịch sử là do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh xuống phía Nam đã đẩy nước từ biển Đông vào các cửa sông kết hợp với lượng nước lũ còn nhiều trong sông rạch miền Tây. Ngoài ra, việc các đô thị bêtông hóa nhiều dẫn đến mức độ thấm nước mưa thấp; nhiều tuyến đê bao, hệ thống kè, cống khép kín khiến nước đổ dồn về các vùng trũng thấp...

An Bình