Triều cường gây ngập nhiều đường ở Cần Thơ

Nước sông Hậu tại Cần Thơ dâng cao 2,06 m, vượt báo động 3 khoảng 6 cm, làm ngập nhiều tuyến đường nội ô và khu vực trũng thấp, sáng 11/9.

Nước theo sông, rạch tràn vào các tuyến Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong (quốc lộ 91), chợ Bình Thủy... với mức ngập 0,2-0,4 m, gây khó khăn cho đi lại, buôn bán. Tại bến Ninh Kiều, đoạn chưa được nâng cấp bờ kè, nước phủ dài 200 m. Trên quốc lộ 91, đoạn qua trung tâm thành phố, có nơi ngập gần nửa mét.

Triều cường gây sập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám ở trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Phạm Trung

Ông Nguyễn Minh Gia, 55 tuổi, sống gần cầu Bình Thủy, cho biết khu vực này đã ngập ba ngày qua. "Phía trước Đình Bình Thủy và đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn vào chợ ngập sâu, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, buôn bán", ông nói, thêm rằng tình trạng này lặp lại nhiều năm, mỗi đợt kéo dài 4-5 ngày vào mùa triều cường tháng 9-10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, triều cường chiều tối 11/9 dự báo đạt 2,08 m, ngày 12/9 duy trì quanh mức 2 m rồi giảm nhanh. Nguyên nhân ngập được lý giải do hệ thống cống cũ xuống cấp, nước trào ngược lên mặt đường, cộng thêm mực nước sông Hậu cao tràn qua lề đường. Bến Ninh Kiều chưa có kè đồng bộ, một số mặt đường thấp hơn mực triều báo động 3 nên càng ngập nặng.

Khu vực bến Ninh Kiều bị ngập, sáng 11/9. Ảnh: Phạm Trung

Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ cho biết đang chuẩn bị nâng cấp đoạn quốc lộ 91 qua trung tâm, kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập sâu mỗi mùa triều. Thành phố trước đó đã hoàn thành hệ thống kè, đê bao, cống, âu thuyền chống ngập với vốn 9.200 tỷ đồng, bảo vệ 2.700 ha trung tâm cùng hơn 420.000 dân.

Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai dự án chống ngập mới cho 2.800 ha tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều cũ, vốn 4.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026. Công trình gồm ba tuyến kè dài 8,2 km, 12 cống kiểm soát nước và 6 cống ngăn triều. Khi hoàn thành, trung tâm thành phố rộng 5.500 ha sẽ giảm tình trạng ngập do mưa lớn và triều cường.

An Bình