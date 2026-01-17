Triệt phá đường dây lừa đầu tư tiền ảo giả danh Nasdaq

Đà NẵngCông an bắt 7 người trong đường dây lừa đầu tư tiền ảo trên sàn giả mạo Nasdaq, tổ chức từ Campuchia, ước chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 7 người về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Chung (31 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), cùng trú tại Bắc Ninh.

Vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê (Đà Nẵng) cùng một số người khác, phản ánh bị lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch mang tên Nasdaq (giả).

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn thứ hai thế giới, đặt tại Mỹ, nổi tiếng với các "ông lớn" công nghệ như Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Xác minh ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với một người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet. Nhóm này tuyển mộ người Việt, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng website giả mạo Nasdaq, lập các nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo để "đánh sóng", báo lãi, giả danh chuyên gia đầu tư, dụ nạn nhân nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, rồi quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt của hai bị hại hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền băng nhóm này chiếm đoạt ước tính 14 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều tang vật gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng dữ liệu điện tử liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Qua vụ án, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư "lãi cao, rủi ro thấp" trên mạng xã hội; không chuyển tiền vào website, ứng dụng chưa được cấp phép và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ngọc Trường