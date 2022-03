Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 10.000 tỷ đồng

Quảng NinhNhóm nghi phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn hoạt động tinh vi khiến các trinh sát nhiều ngày giấu mình ở trên đồi, dưới ruộng để phá án.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 19 nghi phạm về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/12/2021, gần 200 trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Mở rộng chuyên án, ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cảnh sát, khám xét nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).

Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi) cùng trú huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Văn Tú (Tú "Trố") thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, thực chất doanh nghiệp này hoạt động nhiều lĩnh vực, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét tại một điểm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trụ sở Công ty nước sạch Ngọc Anh là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến. Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp. Con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc. Số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi.

Các nghi phạm khai, đã tổ chức đánh bạc trên nhiều trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Nhà chức trách ước tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Thành, một trong những nghi phạm cầm đầu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Để triệt phá được đường dây này, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết chuyên án được xác lập ngày 6/7/2021. Giai đoạn ban đầu cho thấy tại địa bàn Quảng Ninh nhóm nghi phạm hoạt động chỉ mang tính chất liên huyện nên dự kiến phá án ngay tháng 7/2021. Tuy nhiên, trinh sát phát hiện đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, liên quan nhiều tỉnh thành nên giữa tháng 12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh báo cáo Bộ Công an.

"Nhóm nghi phạm triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và Sóc Sơn (Hà Nội) để hoạt động. Một thời gian dài các trinh sát phải giấu mình ở trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ôtô", vị này nói.

Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong quá trình tổ chức trinh sát gặp nhiều khó khăn vì là giai đoạn bùng phát của đợt dịch thứ 4. Các đường đi, lối lại đều có các trạm kiểm soát dịch nên các biện pháp trinh sát rất dễ bị lộ. Hơn nữa, nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Kẻ cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận.

"Huyện Sóc Sơn là địa bàn thuần nông, đa phần các gia đình đều quen mặt nhau nên đảm bảo yếu tố bí mật trong quá trình xác minh không đơn giản. Có thời điểm chúng tôi phải dừng các hoạt động trinh sát để tránh dứt dây động rừng, nên quá trình xác minh mất khá nhiều thời gian", thượng tá Định nói.

Minh Cương