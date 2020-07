Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng qua mạng

Hưng YênĐường dây đánh bạc qua mạng có quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã vận hành dưới nhiều hình thức cá cược khác nhau.

Vợ chồng Lê Tuấn Vinh, 32 tuổi, Trần Thị Kim Ngân, 30 tuổi và hai anh em Hoàng Văn Tân, 32 tuổi, Hoàng Văn Nhâm, 28 tuổi bị Công an tỉnh Hưng Yên xác định đã cầm đầu đường dây đánh bạc. Cùng với những người này, công an cũng bắt 16 nghi phạm khác trú tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang.

20 người này đang bị Công an tỉnh Hưng Yên điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Vật chứng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 3/7, Công an Hưng Yên cho biết, nhóm này điều hành 5 đại lý cấp một của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt ở nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp một. Mỗi đại lý cấp một có hàng chục đại lý cấp 2 trên toàn quốc.

Để vận hành, các đại lý đều công khai số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, xóc đĩa lô đề, tiến lên, Poker, bắn cá,...

Cảnh sát ước tính ttừ 2018 đến nay, hàng triệu "con bạc" đăng ký đánh bài và số tiền giao dịch trong đường dây này tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Một số nghi phạm bị bắt trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu 38 điện thoại di động, 7 bộ máy vi tính các loại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị kết nối Internet và phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng.

Phạm Dự