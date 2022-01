Triệt phá đường dây buôn bán gần 3.000 vũ khí thô sơ

Hà NộiCảnh sát triệt phá đường dây mua bán công khai gần 3.000 vũ khí thô sơ các loại như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện...

Ngày 17/1, Bộ Công an thông tin Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) vừa triệt phá đường dây trên do vợ chồng Vũ Kim Hoa, 32 tuổi và Nguyễn Đăng Ninh, 35 tuổi, cầm đầu. Ninh có một tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, nhóm này thường đặt mua vũ khí từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau đó tập kết về căn hộ ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, để tiêu thụ. Chúng thường dùng tài khoản mạng xã hội để đăng tải video và phát trực tiếp quảng cáo sản phẩm. Khách hàng có nhu cầu, vợ chồng Ninh sẽ gửi hàng theo đường chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.

Sau thời gian theo dõi, chiều 14/1, A05 phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang và khám xét kho hàng ở căn chung cư trên địa bàn Gia Lâm. Cảnh sát phát hiện gần 3.000 công cụ hỗ trợ, trong đó có 465 thanh kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 650 dao các loại...

Hiện vợ chồng Ninh, Hoa cùng hai người khác đang bị điều tra hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

A05 đánh giá, đây là đường dây mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp. Chúng đã cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ cho nhiều tỉnh, thành phố.

Phạm Dự