Hà NộiNhiều cuốn sách lậu Tiếng anh tham khảo, hướng dẫn ôn tập Toán, Lý, Hoá được sản xuất "chui" để tuồn ra thị trường.

Khoảng 17h ngày 19/7, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp cùng đoàn liên ngành chống in lậu, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm và nhiều đơn vị khác khám xét trụ sở công ty Cổ phần in và truyền thông Kết Thành và Công ty TNHH in Cao Thuận Phát. Tại đây nhà chức trách phát hiện các dây chuyền đang sản xuất nhiều loại sách lậu.

Sách lậu Tiếng Anh bị thu giữ. Ảnh: Phạm Dự.

Tổ công tác đã niêm phong nhiều cuốn sách chưa rõ nguồn gốc như sách tiếng anh của Nhà xuất bản giáo dục, sách tham khảo ôn tập các môn Toán, Lý, Hoá lớp 12. Chủ cơ sở lúc bị kiểm tra không xuất trình được các giấy tờ, tài liệu liên quan. Phần lớn số sách này chủ cơ sở cũng không có giấy phép xuất bản.

Bên trong kho xưởng rộng hàng trăm m2 nằm trong Cụm công nghiệp Phú Minh, nhiều đống sách xếp chồng đang bị niêm phong. Tại đây có ba máy in, dập khâu để phục vụ việc in sách.

Nhà chức trách khám xét cơ sở sản xuất sách lậu. Ảnh: Phạm Dự.

Đại diện tổ công tác cho biết, đang tiếp tục kiểm đếm số đầu sách và làm rõ hành vi liên quan. Bước đầu xác định công ty này làm theo mô hình khép kín từ in ấn đến phát hành sách lậu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại. Cảnh sát tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án như hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục, ba hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác cùng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.

Triệt phá cơ sở làm sách tham khảo lậu Khám xét kho sách lậu. Video: Phạm Dự.

Phạm Dự