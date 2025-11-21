Triết lý sống thọ của nam tác giả cao tuổi nhất thế giới

Tác giả Kim Hyung-seuk, 105 tuổi, cho rằng điểm chung của người sống thọ là không nói xấu người khác.

Theo Korea JoongAng Daily, ông Kim Hyung-seok tổ chức họp báo tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 12/11, thông báo ra mắt quyển 100 years of Wisdom. Tác phẩm tập hợp những suy ngẫm của ông về ý nghĩa của việc làm người sau hơn 100 năm sống cùng bao biến thiên lịch sử. Trong sách, ông cho biết lý do tiếp tục giảng dạy, viết báo và xuất bản sách là vì tin giáo dục là nơi đặt hy vọng của tương lai.

Ông Kim Hyung-seuk sinh năm 1920, hiện là tác giả nam cao tuổi nhất thế giới do tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Ông nhận danh hiệu này sau khi nộp bản thảo cuối cùng của 100 years of Wisdom năm ngoái. Khi đó, ông tròn 103 tuổi và 251 ngày. Tuy nhiên, ông Hyung-seok không quan tâm đến thành tựu này, cho biết cháu gái là người nộp yêu cầu xin xét duyệt đến Guinness.

"Sống đến 100 tuổi chẳng có gì to tát, quan trọng là bản thân đã nỗ lực bao nhiêu. Cuộc sống vốn là để nuôi dưỡng chính mình, để trái tim được lớn lên", tác giả đúc kết.

Giáo sư Kim Hyung-seuk tại buổi họp báo ở Seoul hôm 12/11. Ảnh: Yonhap

Dù sống đến độ tuổi ít ai đạt được, ông có tuổi thơ ốm yếu đến mức mẹ chỉ biết cầu nguyện ông qua được tuổi 20. Đến nay, giáo sư vẫn xuất hiện trên truyền hình, đi diễn thuyết và viết lách thường xuyên. Điều này khiến nhiều người tò mò, muốn biết bí quyết sống của ông.

Trong buổi họp báo, ông Hyung-seok cho biết từng không quan tâm nhiều đến sức khỏe sau khi qua tuổi 30. Nhưng để có năng lượng tiếp tục làm việc, ông buộc phải giữ lối sống lành mạnh. Suy nghĩ này thay đổi cuộc đời ông. Với những ai trong độ tuổi 50, ông cho rằng mọi người nên tìm một bác sĩ gia đình đáng tin cậy, để kịp thời có sự hướng dẫn của người này về mặt y tế.

Ngoài ra, giáo sư tin việc tránh lãng phí cảm xúc cũng quan trọng như bảo vệ năng lượng thể chất. Ông nói thêm: "Tôi biết bảy người trên 100 tuổi và tất cả có hai điểm chung: không nói xấu người khác, không bao giờ nổi nóng. Chỉ trích và tức giận đến mất bình tĩnh là dấu hiệu của việc cảm xúc dễ bị tổn thương".

Bên cạnh đó, ông đánh giá đọc sách, làm việc sẽ giúp duy trì tuổi trẻ. Cuối cùng, tác giả kết luận: "Nếu phải đưa ra lời khuyên, tôi sẽ nói bạn hãy luôn giữ tâm hồn tươi trẻ, giữ đức tin và sống cuộc đời không hối tiếc".

Giấy chứng nhận kỷ lục Guinness và quyển sách mới của ông được trưng bày tại buổi họp báo. Ảnh: News1

Theo The Korea Herald, cuộc đời của nhà văn Kim Hyung-seuk "in hằn theo những vết đứt gãy" của lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Ông sinh ra tại Unsan thuộc tỉnh Bắc Pyongan (Triều Tiên) dưới thời Nhật Bản đô hộ (1910-1945). Năm 1947, ông đào tẩu sang miền nam, dạy tại một trường tích hợp hai cấp trung học cơ sở và phổ thông. Từ năm 1954, ông làm giảng viên thuộc khoa Triết học của đại học Yonsei suốt 31 năm, hiện là giáo sư danh dự tại đây.

Cũng tại buổi họp báo, ông bàn về vấn đề AI. "Trong khoa học tự nhiên, chúng ta chỉ có một đáp án và đó là lúc AI có thể giúp ích. Với khoa học xã hội, một câu hỏi có khả năng có nhiều câu trả nên xã hội cần quyết định đâu là lựa chọn hợp lý. Trong lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, không bao giờ có duy nhất một đáp án chính xác", tác giả Hyung-seuk phân tích.

Vì lẽ đó, giáo sư cho rằng AI chỉ nên là một công cụ. Để dùng trí tuệ nhân tạo đúng cách, ông nhận định nhân loại phải tuân theo nguyên tắc: phân biệt thật - giả, phân định thiện - ác, không bao giờ quên con người mới là chủ nhân của máy móc cũng như mục đích sử dụng.

Phương Thảo (theo Korea JoongAng Daily, The Korea Herald)