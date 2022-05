Triết lý sống Nhật Bản tại Sun Onsen Village - Limited Edition

Tinh thần và triết lý sống của người Nhật được chủ đầu tư Sun Group tái hiện trong thiết kế và ứng dụng tiện ích tại dự án.

Ikigai là một khái niệm xuất phát từ Okinawa (Nhật Bản), sau đó dần lan rộng, phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa của người Nhật. Trong tiếng Nhật, "Ikigai" được hiểu là "lý do để sống" hoặc "lý do để tồn tại", được ghép bởi 2 yếu tố "iki" có nghĩa là "sống" và "gai" có nghĩa là "lý do".

Đa phần người Nhật có thái độ sống tích cực. Họ quan niệm rằng những điều dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên giá trị của cuộc sống. "Ikigai" có thể là bất kì điều gì miễn là nó đem lại cho chúng ta niềm vui, niềm hạnh phúc và động lực.

Với mong muốn đem tinh thần "Ikigai" lan toả tại Sun Onsen Village – Limited Edition, nhà phát triển Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tạo ra nhiều giá trị tinh thần và tiện ích cho dự án.

Được ra mắt vào tháng 12/2020, Sun Onsen Village - Limited Edition do Sun Property kiến tạo là không gian nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, riêng tư, đẳng cấp, đậm chất Nhật Bản. Nằm giữa thung lũng Quang Hanh được bao bọc bởi không gian cây xanh, hồ, núi tự nhiên, tách biệt với bên ngoài, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành chốn về bình yên, để chủ nhân có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian làm việc.

Đại diện Sun Property cho biết, Sun Onsen Village - Limited Editon được tạo nên dựa trên sự tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, hạn chế tác động của con người và mang đến sự yên bình, kèm theo đó là triết lý về sự bất toàn wabi sabi trong văn hóa Nhật. Mỗi ngọn cây, tảng đá hay không gian bên trong căn biệt thự, đều ẩn chứa một vẻ đẹp mộc mạc với những chất liệu tự nhiên như gỗ, kim loại thô, thổ cẩm, đá, đất sét.

Nguồn suối khoáng nóng Quang Hanh được đưa đến từng căn biệt thự giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khoẻ như Na+, Cl-, axit metasilic, axit boric. Tỷ lệ brom cao giúp đào thải độc tố, tăng cường miễn dịch, kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ chữa các bệnh cơ xương khớp. Natri clorua khi đọng trên da làm hạn chế tiết mồ hôi, làm ấm cơ thể từ bên trong, kích thích tuần hoàn máu dưới da, từ đó giảm căng cơ, điều trị một số bệnh về khớp và tiêu hóa.

Tắm Onsen đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của nghệ thuật sống của người Nhật. Tại Sun Onsen Village - Limited Edition hội tụ quy trình tắm Onsen với đầy đủ các bước từ xông nóng, xông lạnh, ngâm bồn... đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng khoáng, về không gian, mang đến sự thưởng ngoạn và thư giãn.

Ngoài nội thất bên trong dự án, Sun Onsen Village - Limited Editon còn toạ lạc tại thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản do Sun Group kiến tạo. Chủ nhân tương lai của các căn biệt thự còn có thể được thụ hưởng hàng loạt tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng khác trong một hệ sinh thái trọn vẹn, đẳng cấp.

Nằm trên mạch khoáng nóng Quang Hanh, Sun Onsen Village - Limited Edition được Sun Group đặt nhiều tâm huyết để kiến tạo "thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản" tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tại Sun Onsen Village - Limited Edition, chủ nhân sẽ tận hưởng một "chốn ẩn cư" tách biệt với thế giới bên ngoài, thư giãn cơ thể và giải phóng tâm trí, tận hưởng cuộc sống giữa lòng thiên nhiên bên vịnh di sản.

