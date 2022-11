Tại Việt Nam, Vinhomes là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong kiến tạo các "đại đô thị vị nhân sinh" theo triết lý của GS.KTS Jan Gehl nhằm nâng chuẩn sống của người dân. Tại phân khu The Zurich thuộc dự án The Metropolitan, Vinhomes và đối tác là Mitsubishi Corporation còn đặt ra kỳ vọng lớn hơn là biến giấc mơ "sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ" của cư dân trở thành hiện thực.

Đưa chỉ số hạnh phúc vào phát triển các dự án bất động sản đã trở thành một xu hướng trên toàn cầu. Điều này được GS.KTS Jan Gehl nói tới trong tác phẩm "Cities for People - Đô thị vị nhân sinh" được dịch ra 34 thứ tiếng khắp thế giới và đã được giới thiệu tại Việt Nam vào 2019. Theo ông, một đô thị đáng sống cần phải đáp ứng 4 tiêu chí cơ bản, gồm: sống động, an toàn, bền vững và lành mạnh.

Theo quy hoạch, The Zurich sẽ gồm 3 tòa tháp cao tầng, với 1.918 căn hộ sở hữu phong cách sống gần gũi thiên nhiên. Dự án nằm bên hồ San Hô - nhân tố không chỉ mang đến tầm nhìn hướng hồ đắt giá cho nhiều căn hộ, mà còn "điều hòa không khí" cho cả đại đô thị. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, giá bất động sản ven sông, hồ cũng luôn cao hơn 10-50% so với sản phẩm thông thường, theo một báo cáo của Savills.

Tại The Zurich, cư dân nhí được dành riêng khu vực Kid zone gồm hàng loạt trò chơi miễn phí nhưng có chất lượng và công năng tương tự các khu vui chơi mất phí tại các trung tâm thương mại. "Khoảng trời riêng" cho trẻ cũng được bố trí tại công viên nội khu, với sân chơi Rustic Style; sân chơi nước; vườn cờ, vườn xích đu, vườn đọc sách; sân thể thao (bóng rổ, cầu lông)...

Ra ngoài phạm vi phân khu hay dự án The Metropolitan, cư dân The Zurich cũng có đặc quyền sử dụng "quần thể nghìn tiện ích" của đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Đó là 8 bể bơi trong nhà, ngoài trời; hệ thống công viên BBQ; 60 sân chơi dành cho trẻ em; 8,5 km đường dạo bộ và đạp xe ven hồ; công viên gym hiện đại với hàng trăm thiết bị đa dạng. Chưa kể, thời gian tới, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hoàn thành còn mang tới nhiều tiện ích đa dạng và trải nghiệm mới mẻ.

Cùng với đó là hệ sinh thái" các dịch vụ đạt chất lượng quốc tế, gồm các thương hiệu hàng đầu của tập đoàn Vingroup như Vincom, Vinmec, Vinschool, VinBus... đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống thường ngày.