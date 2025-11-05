Triết lý phát triển đô thị tại Việt Nam của 'ông lớn' địa ốc Malaysia

S P Setia - tập đoàn bất động sản hàng đầu Malaysia, góp phần phát triển đô thị tại Việt Nam dựa trên các yếu tố cân bằng giữa hiện đại và bền vững.

Với nền kinh tế tăng trưởng ổn định và quá trình đô thị hóa nhanh Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của nhiều nhà phát triển quốc tế. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), quý I/2025, nguồn vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản đạt gần 2,4 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Việt Nam có sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư quốc tế như CapitaLand, Keppel Land (Singapore); Tokyu Corporation (Nhật Bản); Gamuda Land, S P Setia (Malaysia). Việc mở rộng hoạt động và phát triển dự án của các đơn vị này đang góp phần tăng thêm lựa chọn cho người mua nhà, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Sự tham gia này cũng thúc đẩy tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch, thiết kế và vận hành dự án

Là một trong những "ông lớn" địa ốc của Malaysia, S P Setia chọn con đường dung hòa giữa phát triển đô thị hiện đại và gìn giữ cân bằng sinh thái. Tại Việt Nam, triết lý này thể hiện qua các dự án như khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, EcoXuân Lái Thiêu (mới ra mắt dự án thành phần Setia Edenia). Loạt dự án đều hướng đến không gian sống xanh, chuẩn quốc tế, đồng thời thích ứng với văn hóa và nhu cầu của người Việt.

Theo đại diện Kansas Capital, đối tác chiến lược của S P Setia tại Việt Nam, mỗi dự án của chủ đầu tư này được xem như một hệ sinh thái khép kín, trong đó con người, kiến trúc và thiên nhiên liên kết với nhau. Cách tiếp cận này giúp người ở có trải nghiệm sống toàn diện - nơi hạ tầng, cảnh quan và tiện ích vận hành hài hòa, bền vững.

Dự án của S P Setia tại Lái Thiêu sẽ ra mắt thị trường quý IV/2025. Ảnh: S P Setia

Đơn cử, tại TP HCM, khu nhà mẫu Setia Edenia được xem là ví dụ cho triết lý trên. Khách tham quan có thể trải nghiệm liền mạch từ ý tưởng sản phẩm, thiết kế căn hộ đến mô hình vận hành và không gian xanh hiện hữu. Mỗi chi tiết, từ vật liệu, ánh sáng cho đến ngôn ngữ thiết kế đều được tính toán đồng bộ.

"Nhìn có vẻ xa xỉ, nhưng thực ra là kỷ luật hệ thống, áp dụng đồng nhất tại các thị trường", đại diện Kansas Capital nói.

Theo các chuyên gia, S P Setia là một trong số ít các chủ đầu tư ngoại tại Việt Nam áp dụng mô hình quản trị dự án theo bốn trục kỷ luật.

Thứ nhất, sản phẩm được phát triển như một "hệ thống sống", thay vì một công trình đơn lẻ. Các tiêu chuẩn về vật liệu, mật độ tiện ích, quản lý năng lượng và chứng chỉ xanh (EDGE, LEED, Green Mark...) được thiết lập ngay từ giai đoạn đầu, nhằm đảm bảo vận hành bền vững và tiết kiệm chi phí dài hạn.

Thứ hai, cấu trúc tài chính được xây dựng độc lập với tiến độ bán hàng. Nguồn vốn hỗn hợp, bảo lãnh ngân hàng và bảo hiểm công trình giúp dự án giữ tiến độ ổn định, tránh phụ thuộc vào biến động thị trường.

Thứ ba, quy trình pháp lý và thẩm định được lồng ghép từ giai đoạn tiền khả thi. Mọi bước đều tuân thủ quy chuẩn môi trường, phòng cháy, quy hoạch và kiểm toán độc lập. Thứ tư, S P Setia duy trì mạng lưới đối tác quốc tế trong xây dựng, tư vấn kỹ thuật và vận hành. Các đơn vị này có ràng buộc trách nhiệm về chất lượng và tiến độ, tạo thành lớp bảo chứng cho người mua và tổ chức tín dụng.

Theo đơn vị, chiến lược là không phát triển ồ ạt, chú trọng vào chất lượng sống thực và cộng đồng cư dân. Những yếu tố này quyết định giá trị lâu dài của một khu đô thị.

Các dự án được quy hoạch như "điểm đến" thay vì khối công trình đơn lẻ. Trong đó, khối đế bán lẻ được thiết kế cho cư dân thật, còn sự kiện nghệ thuật, thể thao, hoạt động định kỳ... là chất xúc tác cộng đồng. Đối với S P Setia, các đô thị là nơi cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc, giải trí trong cùng một hệ thống khép kín. Từ đó, tính thanh khoản và giá trị tài sản được duy trì ổn định.

Các đô thị của S P Setia là nơi cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc, giải trí trong cùng một hệ thống khép kín. Ảnh: S P Setia

Mô hình phát triển này đang góp phần điều chỉnh kỳ vọng của thị trường Việt Nam. Người mua ngày càng quan tâm đến yếu tố quản lý, vận hành và giá trị dài hạn hơn là giá bán ban đầu. "Thanh khoản không đến từ tên gọi, mà từ 365 ngày sống không phiền toái", đại diện Kansas Capital nhận định.

Theo khảo sát của Property Guru, hơn 72% người mua nhà tại Việt Nam cho biết họ ưu tiên chọn chủ đầu tư uy tín, năng lực tài chính vững mạnh. Các thương hiệu nước ngoài với bề dày thành tích quốc tế thường tạo được hảo cảm ngay khâu tiếp cận. Vietnam Briefing chỉ ra, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam dự kiến sẽ chiếm khoảng 26% dân số vào năm 2026, tạo nên nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, hướng tới chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và mục tiêu mà các đơn vị ngoại như S P Setia đang thiết lập tại Việt Nam.

Các dự án của S P Setia cũng ghi nhận mức giá duy trì ổn định, phản ánh niềm tin của người mua với tiêu chuẩn quốc tế trong quy hoạch và vận hành.

Hoài Phương