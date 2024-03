Triết lý phát triển của thương hiệu Mazda

Hàng loạt công nghệ độc quyền SkyActiv, “Car as Art” và “Human Centric” là những triết lý thiết kế của Mazda trong quá trình phát triển các dòng xe.

Với các sản phẩm thế hệ mới, Mazda hướng đến định vị là thương hiệu cao cấp, tập trung xây dựng những giá trị khác biệt. "Mazda không làm ra những chiếc xe, mà chúng tôi tạo ra niềm hạnh phúc cho khách hàng", đại diện Mazda nói. "Hãng đi theo con đường riêng là tập trung sáng tạo thiết kế, tính năng và công nghệ".

Theo đó, hãng này hướng đến các nền tảng cốt lõi gồm: bậc thầy nghệ nhân Nhật Bản, thiết kế mỹ thuật và con người là trung tâm – giải pháp tinh hoa, cảm giác lái thú vị.

Bậc thầy nghệ nhân Nhật Bản – Takumi

Tại Nhật Bản, Takumi là danh từ chỉ những nghệ nhân bậc thầy về chế tác thủ công. Với Mazda, hãng xe Nhật Bản theo đuổi tinh thần "mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật – Car as Art".

Từ những bản vẽ, mỗi dòng xe Mazda được hãng tạo hình thành một "tác phẩm" điêu khắc bằng đất sét, do chính những Takumi trực tiếp thực hiện. Mẫu vật này được hãng gọi là "Goshintai" – mang ý nghĩa gửi gắm tinh hoa hội tụ vào các chế tác trong văn hóa Nhật Bản.

Nghệ nhân tạo hình chi tiết xe.

Theo Mazda, các Takumi sẽ làm việc với nhà thiết kế để nắm bắt được ý tưởng của mẫu xe, từ đó hiện thực hóa chế tác. Thông qua triết lý Artful Design (thiết kế mỹ thuật), Mazda tiếp tục nâng cấp và phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới để nâng tầm thương hiệu. Theo Mazda, thế hệ sản phẩm mới của hãng này đã được người dùng đón nhận tích cực và ưu tiên lựa chọn ở các phân khúc.

Đơn cử, ở Mazda3 và Mazda CX-30 thế hệ mới, ngôn ngữ thiết kế Kodo được phát triển theo khuynh hướng tối giản - "Less is More" theo tinh thần mỹ học Nhật Bản. Để đạt được yếu tố trên, các nhà thiết kế đã dựa vào ba yếu tố Yohaku (vẻ đẹp của không gian trống), Sori (sự đĩnh đạc và cân đối của đường cong) và Utsuroi (sự hòa quyện của ánh sáng và bóng tối). Theo hãng, tất cả những điều trên giúp cho sản phẩm "có thiết kế lay động cảm xúc".

Trong đó, ánh sáng và bóng tối là yếu tố then chốt, kiến tạo nên không gian trong trình diễn kịch mặt nạ Noh truyền thống Nhật Bản. Cảm hứng này đã được lồng ghép trong ngôn ngữ Kodo thế hệ mới nhất đang được ứng dụng trên các dòng xe Mazda.

Con người là trung tâm

Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hãng xe Nhật Bản dùng thuật ngữ Jinba Ittai (Nhân mã hợp nhất), tập trung vào việc lấy con người làm trung tâm để phát triển các mẫu xe.

Bộ đôi xe ý tưởng của Mazda.

Triết lý này đã xuất hiện hơn 2.000 năm trước tại Nhật Bản, được hình thành trong môn cưỡi ngựa bắn cung, thể hiện sự đồng nhất, giao cảm giữa người và ngựa. Mazda ứng dụng triết lý này bằng cách kết hợp thiết kế Kodo cùng nền tảng SkyActiv, được hỗ trợ bởi công nghệ GVC Plus, i-Activsense nhằm mang đến cảm giác an tâm và hứng khởi cho người cầm lái.

"Không gian xe được sắp xếp hướng trục và đối xứng nhằm mang lại sự cân bằng, giao diện của các chi tiết đều hướng về phía người sử dụng giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn. Khoang nội thất được tinh giản mang đến trải nghiệm gần gũi, thân thiện và đảm bảo tầm quan sát tốt cho người lái", đại diện Mazda nói.

Cũng theo vị này, với triết lý thiết kế "Human Centric", cách bố trí chân ga, vị trí ngồi, các nút bấm, thông tin vận hành, tầm nhìn của người lái... được Mazda dày công nghiên cứu và thiết kế theo hành vi, phản xạ của con người. Các yếu tố trên được hãng kỳ vọng mang đến tư thế lái tự nhiên, thoải mái cũng như giảm thiểu điểm mù, tránh gây phân tâm khi lái xe. Các tiện ích được bổ sung gồm màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, gương tự động chống chói...

Công nghệ và cảm giác lái

Kế thừa công nghệ SkyActiv và nghiên cứu khả năng giữ cân bằng tự nhiên của con người, Mazda đã nâng cấp các yếu tố: lốp xe, hệ thống treo, thân xe, kết cấu ghế ngồi, động cơ SkyActiv-G nhằm mang đến cảm giác lái tốt hơn. Đây là thiết kế kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture của hãng này.

Mazda CX-5 mới.

Theo Mazda, cấu trúc ghế ngồi mới ứng dụng kết cấu SkyActiv Vehicle Architecture định hình cột sống tự nhiên và vùng xương chậu, mang lại sự thoải mái cho người ngồi bên trong. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, trợ lực và các điểm nối hệ thống treo. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus chủ động có thể tăng cường ổn định thân xe, tạo sự nhịp nhàng khi chuyển hướng. Hãng cũng nâng cấp hệ thống an toàn thụ động và bổ sung tính năng an toàn chủ động thông minh Mazda i-Activsense.

"Mazda kỳ vọng mỗi người ngồi trên xe sẽ có những trải nghiệm thú vị trong hành trình. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi mẫu xe Mazda có thể lay động được cảm xúc người lái, thức tỉnh giác quan, phản xạ tốt hơn và tạo sự phấn khích khi cầm lái", đại diện Mazda nói.

