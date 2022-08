Triết lý kinh doanh của V-Land Việt Nam

Tinh thần đổi mới, ứng biến linh hoạt trước biến động thị trường giúp cho doanh nghiệp luôn duy trì động lực tăng trưởng, theo chủ tịch V-Land Việt Nam.

Tại lễ trao giải thưởng bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản V-Land Việt Nam được vinh danh là một trong các đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản hàng đầu.

V-Land Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, phát triển và quản lý kinh doanh bất động sản, với các sản phẩm từ chung cư, biệt thự, nhà liền kề, bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền... Đơn vị này hiện là đối tác của hàng loạt thương hiệu bất động sản như Mipec, UDIC, MIK Group, Hòa Phát, Thai Group, Tân Á Đại Thành...

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc V-Land Việt Nam. Ảnh: V-Land Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc V-Land Việt Nam chia sẻ cùng VnExpress về triết lý kinh doanh, định hướng phát triển và nhận định về xu hướng bất động sản trong thời gian tới.

- Nhìn lại hành trình của V-Land Việt Nam, đâu là điều khiến bà tự hào?

- Qua nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tôi hiểu rằng sự thành công của một dự án bất động sản đòi hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết toàn diện trong nhiều lĩnh vực chuyên môn. Với mục tiêu tinh giản bộ máy, đồng thời tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các chủ đầu tư, V-Land Việt Nam được xây dựng như một ban kinh doanh thu nhỏ, đóng vai trò thực hiện xuyên suốt các công đoạn chuyên môn.

Được vinh danh tại giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2022, với chủ đề "Phát triển bền vững - đánh thức hành trình đầy triển vọng của bất động sản Việt Nam" là vinh dự của chúng tôi. V-Land Việt Nam cảm thấy rất tự hào khi được góp phần vào sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn của thị trường.

- Việc đồng hành xuyên suốt quá trình từ cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai đến quản lý vận hành liệu có "quá tham vọng" với một đơn vị tư vấn?

- V-Land Việt Nam cung cấp giải pháp từ nghiên cứu, phát triển, tư vấn và phân phối các dự án bất động sản. Với mô hình này, chúng tôi có thể đưa ra một giải pháp toàn diện, đồng thời quản trị chúng theo một quy trình nhất quán và bài bản.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu tại Lễ ra quân dự án Mipec Rubik360, năm 2019. Ảnh: V-Land Việt Nam

Sở hữu bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm cùng mạng lưới đối tác rộng khắp Việt Nam, chúng tôi đã thành công trong nhiều dự án bất động sản thuộc nhiều loại hình, phân khúc.

Đơn cử như dự án Vinh Heritage (TP Vinh, Nghệ An), chúng tôi tham gia tư vấn từ quy hoạch, hoạch định chiến lược cho đến phân phối bán hàng. Kết quả, dự án đã đạt chỉ tiêu kinh doanh sau 1-3 ngày ra mắt. Bên cạnh đó, các dự án như Mipec Rubik360 (Xuân Thủy - Cầu Giấy, Hà Nội), Mipec City View (Hà Đông, Hà Nội)... chúng tôi cũng hoàn thành việc chào bán trong 6 tháng.

V-Land Việt Nam cũng tự hào đóng góp vào thành công của các dự án như Mipec Riverside, Mipec Tower, UDIC Westlake, The Matrix One, Tân Á Đại Thành Meyhomes Capital Phú Quốc - Phân khu Olive, Bitexco - The Manor Central Park - Block 15...

- Yếu tố nào giúp V-Land Việt Nam thành công ở các dự án bất động sản?

- Chiến lược kinh doanh sáng tạo, khác biệt và việc không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyên môn giúp V-Land Việt Nam thành công ở các dự án. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến khích những ý tưởng mới hay cập nhật các xu hướng phát triển mới của thế giới.

Bên cạnh đó, ở mỗi chủ đầu tư, mỗi dự án đều có một đặc điểm, vị thế và mục tiêu riêng. Vì vậy, với tư cách là đơn vị tư vấn, V-Land Việt Nam chọn cách đồng hành, thấu hiểu để đưa ra giải pháp phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc V-Land Việt Nam nhận giải thưởng Vietnam's Best Property Consultancy Firms. Ảnh: V-Land Việt Nam

Với triết lý đồng hành cùng phát triển, cùng làm nên thành công của chúng tôi là hơn 150 đối tác, đại lý phân phối khắp 3 miền cùng xây dựng và phát triển. Ngoài ra chúng tôi còn sở hữu đơn vị tư vấn truyền thông và thương hiệu Brandbiz, đây là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái.

- Bà có thể chia sẻ thêm về công tác đào tạo nhân sự tại V-Land Việt Nam?

- Trong chiến lược phát triển của công ty, chúng tôi đặt con người là trọng tâm. V-Land Việt Nam tôn trọng sự khác biệt và luôn trao cho nhân viên cơ hội sáng tạo, bứt phá để phát triển năng lực chuyên môn. Có lẽ, đây cũng là lý do giúp V-Land Việt Nam chiêu mộ được đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo.

- Thị trường bất động sản luôn biến động, vậy V-Land Việt Nam đã và đang làm gì để thích nghi?

- Trong thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đổi mới trong mô hình quản lý phân phối bán hàng, đồng thời mở rộng thị trường hoạt động của V-Land Việt Nam trên toàn quốc. Đặt mục tiêu đến năm 2025, V-Land Việt Nam sẽ vào top 20 nhà phát triển, kinh doanh bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Để làm được điều đó, công ty sẽ đẩy mạnh việc phát triển đội ngũ nhân sự và kiện toàn mạng lưới đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các mảng hoạt động mới. Chúng tôi lấy sự thành công của dự án và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phát triển. Vì vậy, mọi hoạt động của V-Land Việt Nam đều hướng tới khách hàng, đối tác, các thành viên cũng như cộng đồng, xã hội.

Hoàng Khải