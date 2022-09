Triết lý Ikigai của người Nhật được đưa vào dự án HT Pearl

Bình DươngHT Pearl có thiết kế, xây dựng và không gian sống được lấy cảm hứng từ triết lý Ikigai của Nhật Bản.

Những kiến trúc nhà ở tại Nhật Bản được nhiều người yêu thích bởi sự tinh tế, tối giản nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện nghi và chất lượng sống. Tiêu chuẩn Nhật cũng trở thành thước đo cho nhiều sản phẩm, dịch vụ và tiện ích có chất lượng cao.

Triết lý Ikigai của người Nhật được hiểu là một thuật ngữ thể hiện ý tưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Thuật ngữ này được ghép từ "iki" (cuộc sống) và "gai" (thấy được hy vọng và kỳ vọng). Đối với người Nhật, sẽ thật hạnh phúc khi tìm ra và theo đuổi được Ikigai của mình. Khi đó, con người sẽ thường xuyên có niềm vui cuộc sống và sự hài lòng với bản thân.

Triết lý Ikigai đã được chủ đầu tư đưa vào dự án HT Pearl (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Tân Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khi các gia chủ có thể tự do bài trí ngôi nhà theo cá tính riêng, mà vẫn đảm bảo sự sang trọng và đầy đủ công năng sử dụng. Ngoài ra, dự án còn kiến tạo phong cách sống theo tiêu chuẩn Nhật Bản với các dịch vụ và tiện ích chất lượng cao, mang lại trải nghiệm sống an yên và tận hưởng cho mọi thành viên trong gia đình.

HT Pearl được thiết kế bởi Kume Design Asia - Tập đoàn thiết kế Nhật Bản được thành lập từ năm 1932. Tại Việt Nam, đơn vị này từng thực hiện nhiều nhiều công trình khách sạn như Novotel Phú Quốc, The Best Western Premier Phú Quốc, Movenpick Phan Thiết...

Bên cạnh đó, HT Pearl còn được vận hành bởi tập đoàn Hoosiers với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý bất động sản dựa trên tinh thần "Omotenashi" (tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng của người Nhật Bản). Với tôn chỉ "lấy con người làm trung tâm" khi thiết lập chuẩn mực sống mới cho cư dân, dự án hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa lòng phố thị hiện đại.

Với mong muốn mang đến một nơi ở nâng cao trải nghiệm sống của con người, chủ đầu tư đã cho xây dựng hệ sinh thái chuẩn Nhật toàn diện về đời sống, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế. Dự án có hơn 30 tiện ích được lựa chọn và bố trí hợp lý để tối ưu công năng sử dụng. Ngoài ra, không gian chung cũng được tăng cường mảng xanh và bố trí hài hòa như vườn BBQ ngoài trời, hồ bơi, spa, phòng tập gym, sky garden (tầng ba, tầng 17, tầng 35), khu mua sắm (tầng một và hai).

Y tế, giáo dục là hai yếu tố được quan tâm hàng đầu tại HT Pearl với bệnh viện quy mô 2,6 ha và hệ thống trường mẫu giáo quốc tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản rộng 2.153 m2. Thông qua đó, chủ đầu tư mong muốn đem lại một môi trường sống lành mạnh, nuôi dưỡng thế hệ mầm non và chú trọng giá trị nhân văn cho cư dân.

Cộng hưởng với thiết kế minimalism (tối giản) và hệ tiện ích thông minh theo tiêu chuẩn Nhật, mỗi căn hộ tại dự án còn có tầm nhìn rộng mở, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với 5 hồ tự nhiên cùng núi Châu Thới và phố thị sôi động khi hướng về Đại học Quốc gia, trung tâm hành chính TP Dĩ An.

Hiện tại, chủ đầu tư đang đưa ra nhiều chính sách bán hàng, thanh toán linh hoạt, tạo điều kiện cho khách hàng tìm được nơi an cư và đầu tư phù hợp. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 9%, tương đương 250 triệu đồng là đã có thể ký hợp đồng mua bán. Dự án được ngân hàng VP Bank, VietinBank bảo trợ và hỗ trợ các phương án tài chính phù hợp, giảm nhẹ áp lực mua nhà cho khách hàng.

