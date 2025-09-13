Triết lý 3C giúp Shynh House định vị thương hiệu trong lĩnh vực thẩm mỹ

Shynh House ghi dấu trong ngành thẩm mỹ nhờ đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, không gian clinic chuẩn y khoa và cam kết chất lượng dịch vụ.

Sau 11 năm hoạt động, Shynh House phát triển theo mô hình thẩm mỹ chuẩn clinic, gắn với triết lý 3C gồm: chuyên nghiệp, chuyên môn, chất lượng. Từ nền tảng này, đơn vị triển khai loạt tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt.

Quy trình vận hành chuyên nghiệp

Theo đại diện Shynh House, khác với mô hình spa truyền thống, đơn vị áp dụng quy trình vận hành tương tự bệnh viện thẩm mỹ quốc tế. Các bước từ tiếp nhận, thăm khám đến điều trị đều được chuẩn hóa theo tiêu chí y khoa. Không gian clinic được thiết kế đạt tiêu chuẩn vô trùng, an toàn cho khách hàng.

Không gian clinic với chuẩn mực vận hành nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn y tế quốc tế. Ảnh: Shynh House

Đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm

Đội ngũ bác sĩ tại Shynh House gồm nhiều chuyên khoa da liễu, nội khoa thẩm mỹ được đào tạo từ các trường y trong và ngoài nước. Một số bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu trong điều trị sẹo, laser thẩm mỹ và trẻ hóa da. Đây được xem là yếu tố giúp các phác đồ điều trị tại Shynh House mang tính cá nhân hóa.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu, nội khoa thẩm mỹ của Shynh House. Ảnh: Shynh House

Cam kết hiệu quả bằng văn bản

Khác biệt đáng chú ý của Shynh House là việc cam kết hiệu quả điều trị bằng văn bản. Đây là cách làm phổ biến tại các bệnh viện thẩm mỹ quốc tế, thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm với khách hàng. Theo đơn vị này, mô hình cam kết được áp dụng với nhiều dịch vụ như điều trị nám, tàn nhang, trẻ hóa da.

Shynh House cam kết hiệu quả điều trị bằng văn bản. Ảnh: Shynh House

Bước sang năm thứ 11, Shynh House đặt mục tiêu trở thành viện thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á, tiếp tục duy trì triết lý 3C và đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực. Nhân dịp này, thương hiệu triển khai chiến dịch "11 năm - Tỏa sáng vẻ đẹp chuẩn clinic" nhằm ghi dấu cột mốc và khẳng định định hướng theo đuổi dịch vụ thẩm mỹ y khoa.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Shynh House áp dụng ưu đãi đến 50% cho các dịch vụ công nghệ cao như điều trị da chuyên sâu, tiêm trẻ hóa, Potenza, PicoSure, Laser Ultra 360, Ultherapy... Đồng thời, khách hàng tại hệ thống chi nhánh có thể tham gia hoạt động "check-in" nhận quà, vòng quay may mắn với nhiều phần thưởng gồm voucher và liệu trình miễn phí. Chương trình được xem là cơ hội để khách hàng tiếp cận dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa với chi phí hợp lý, đồng thời đánh dấu hoạt động tri ân của Shynh House nhân dịp kỷ niệm 11 năm.

(Nguồn: Shynh House)