Triển vọng vô địch F1 của các tay đua tại chặng cuối mùa

Max Verstappen bứt phá ngoạn mục, tạo thế tam mã với hai tay đua McLaren, nhưng theo cục diện hiện tại, Lando Norris vẫn sáng cửa vô địch F1 2025 khi mùa giải hạ màn với Grand Prix Abu Dhabi cuối tuần này.

Chặng áp chót tại Qatar kết thúc với ngôi nhất thuộc về Verstappen, trong khi Norris chỉ về thứ tư. Nhưng với 406 điểm đang có trước chặng cuối và lần lượt 12 - 16 điểm nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Verstappen và đồng đội Oscar Piastri, Norris vẫn có nhiều cơ hội nhất để đăng quang.

Lần đầu tiên sau 15 năm, F1 mới lại chứng kiến ba tay đua còn cơ hội lên ngôi trước chặng hạ màn mùa giải. Ở mùa 2010 đó, Sebastian Vettel (Red Bull) vô địch, dù không phải là người dẫn đầu bảng điểm trước chặng cuối mùa. Khi đó, Vettel đứng thứ ba bảng điểm cá nhân, kém vị trí dẫn đầu 15 điểm, nhưng đảo ngược tình thế ở Abu Dhabi để đăng quang. Vì vậy, đây sẽ là nguồn cảm hứng cho cả Verstappen và Piastri về cơ hội lội ngược dòng.

Norris (giữa) đang có nhiều cơ hội hơn cả để thắng đồng đội Piastri (trái) và nhà ĐKVĐ Verstappen trong cuộc đua tranh ngôi vô địch F1 2025. Ảnh: Sky Sports

Hiện tại, với 25 điểm tối đa có được tại Grand Prix Abu Dhabi trên đường đua Yas Marina (UAE) cuối tuần này, ba tay đua dẫn đầu đều ít nhiều còn hy vọng vô địch. Hiện cả ba đều có 7 chiến thắng, nên nếu sau chặng đua các tay đua bằng điểm và bằng số lượng chiến thắng, thì thứ bậc cuối cùng sẽ được phân định theo chỉ số phụ là số lần về nhì. Và theo đó, Norris đang chiếm ưu thế với 8 lần, trong khi Verstappen mới 5 lần còn Piastri có 4 lần.

Norris đang dẫn đầu bảng điểm cá nhân, nên có quyền chủ động trong việc định đoạt cục diện. Nếu về đích trong top 3, tay đua người Anh sẽ vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả của các đối thủ. Trường hợp về thứ tư, Norris vẫn sẽ lên ngôi nếu Verstappen không về nhất tại Abu Dhabi.

Nếu một tay đua của Mercedes hoặc Ferrari giành ngôi nhất chặng, Norris sẽ vẫn vô địch dù về đích thứ bảy. Thậm chí ngay cả khi không giành được điểm, Norris vẫn có khả năng vô địch nếu Verstappen không về đích trong top 3 và Piastri không về nhất hoặc nhì tại Abu Dhabi. Do đó, cơ hội vô địch của Norris đang là rộng mở nhất

Lando Norris vô địch ở Abu Dhabi khi Nếu Norris

về đích ở vị trí Verstappen phải

về đích ở vị trí Piastri phải

về đích ở vị trí 1 Norris chắc chắn vô địch 2 Norris chắc chắn vô địch 3 Norris chắc chắn vô địch 4 2 hoặc thấp hơn Bất kỳ 5 2 hoặc thấp hơn Bất kỳ 6 2 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 7 2 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 8 3 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 9 3 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 10 3 hoặc thấp hơn 3 hoặc thấp hơn 11 hoặc thấp hơn 4 hoặc thấp hơn 3 hoặc thấp hơn

Với Verstappen, trường hợp khả quan nhất để bảo vệ ngôi vô địch là anh phải về nhất tại Abu Dhabi, còn Norris về đích cao nhất thứ tư. Bất kể có thắng chặng hay không, Verstappen phải ghi được nhiều hơn Norris ít nhất 13 điểm, đồng thời không được để thua Piastri 5 điểm trở lên tại Abu Dhabi, để trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ năm liên tiếp.

Nếu không về đích trong top 3, cơ hội không còn với tay đua số 1 của Red Bull. Rõ ràng, lúc này cơ hội vô địch và quyền chủ động không nằm trong tay của Verstappen.

Max Verstappen vô địch ở Abu Dhabi khi Nếu Verstappen về đích ở vị trí Norris phải

về đích ở vị trí Piastri phải

về đích ở vị trí 1 4 hoặc thấp hơn Bất kỳ 2 8 hoặc thấp hơn 3 hoặc thấp hơn 3 9 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 4 hoặc thấp hơn Verstappen không thể vô địch

Trong khi đó, để vô địch, Piastri sẽ phải chờ đợi biến cố lớn xảy ra với đồng đội Norris. Khi đó, tay đua người Australia sẽ có mệnh lệnh là buộc phải thắng để toàn quyền chủ động mà không phải phụ thuộc kết quả thi đấu của Verstappen. Nếu không về nhất hoặc nhì, cơ hội vô địch không còn với Piastri. Tay đua Australia sẽ trông chờ các đồng nghiệp ở Mercedes và Ferrari cải thiện khả năng cạnh tranh để níu chân Norris và Verstappen, thay vì nhạt nhòa như tại Lusail (Qatar) vừa qua.

Oscar Piastri vô địch ở Abu Dhabi khi Nếu Piastri về đích ở vị trí Norris phải

về đích ở vị trí Verstappen phải

về đích ở vị trí 1 6 hoặc thấp hơn 2 hoặc thấp hơn 2 10 hoặc thấp hơn 4 hoặc thấp hơn 3 hoặc thấp hơn Piastri không thể vô địch

Lịch thi đấu Grand Prix Abu Dhabi, theo giờ Hà Nội

- Buổi chạy thử thứ nhất: 16h30 thứ Sáu 5/12

- Buổi chạy thử thứ hai: 20h00 thứ Sáu 5/12

- Buổi chạy thử thứ ba: 17h30 thứ Bảy 6/12

- Vòng phân hạng: 21h00 thứ Bảy 6/12

- Cuộc đua chính thức: 20h00 Chủ Nhật 7/12

Minh Phương