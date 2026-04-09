Triển vọng tăng tốc của đô thị Tây TP HCM

Hạ tầng giao thông tỷ USD đang hình thành, mặt bằng giá, quỹ đất lớn cùng xu hướng giãn dân đang tạo tiền đề để khu Tây TP HCM phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu an cư.

Trong vài năm gần đây, khu Tây TP HCM ghi nhận sự gia tăng về nguồn cung và mức độ quan tâm của người mua, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh như Bến Lức (Tây Ninh). Sự tích cực của khu vực này cộng hưởng từ nhiều yếu tố về giá, hạ tầng, nhu cầu tìm kiếm không gian sống.

Dữ liệu từ One Mount Group cho thấy giá nhà sơ cấp tại khu vực Bình Dương cũ trung bình hơn 50 triệu đồng m2, còn trung tâm TP HCM đã vượt 100 triệu đồng. Trong khi đó, tại các đô thị vệ tinh phía Tây, mức giá nhà ở vẫn phổ biến ở ngưỡng thấp hơn. Theo dữ liệu của Batdongsan, mặt bằng giá tại Bến Lức (Tây Ninh) tháng 1/2026 khoảng 33 triệu đồng mỗi m2.

Theo các chuyên gia, khoảng chênh lệch này đang trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển. Trong bối cảnh khả năng tiếp cận nhà ở tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, nhiều người mua bắt đầu tìm kiếm các khu vực có mức giá phù hợp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối TP HCM với khu vực phía Tây. Ảnh: Hoàng Nam

Cùng với yếu tố giá, hạ tầng giao thông là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu Tây. Khu vực này nằm trên trục kết nối TP HCM với Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, quốc lộ 1. Ngay trong 2026, khu Tây sẽ đón thêm Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi đó, Vành đai 4 sẽ hình thành trong tương lai gần.

Theo quy hoạch, các tuyến vành đai đóng vai trò kết nối liên vùng, giúp giảm áp lực giao thông nội đô TP HCM và mở rộng không gian phát triển đô thị ra các khu vực cửa ngõ. Khi các tuyến này hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa TP HCM và các tỉnh lân cận được rút ngắn đáng kể, qua đó nâng cao khả năng thu hút dân cư về các khu đô thị vệ tinh.

Bên cạnh đó, khu Tây còn có lợi thế là cửa ngõ logistics của TP HCM khi kết nối trực tiếp với hệ thống cảng, khu công nghiệp và vùng sản xuất của Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở gắn với việc làm và sản xuất.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Trưởng phòng nghiên cứu thị trường Savills TP HCM, sau khi giá nhà trung tâm vượt, khả năng chi trả của phần lớn người dân, dòng cầu tự nhiên đã dịch chuyển ra các khu vực giáp ranh. Cùng với đó, kỳ vọng vào các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, vành đai 4 khiến nhiều người mua, nhà đầu tư tin rằng những khu vực này sẽ sớm trở thành "vệ tinh" phát triển mới của thành phố.

Thanh Phú Centre Point tại khu Tây TP HCM phát triển theo mô hình đô thị tích hợp. Ảnh: BIM Land

Sự thay đổi của khu Tây TP HCM được nhiều chuyên gia nhìn nhận có nét tương đồng với khu Đông TP HCM trước đây. Trước năm 2010, khu Đông TP HCM vẫn sở hữu hạ tầng hạn chế. Tuy nhiên, việc đầu tư mạnh vào các công trình giao thông như hầm Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội, nút giao An Phú... cùng với tuyến metro số 1 đã tạo ra bước ngoặt cho khu vực này.

Nhiều năm qua, khu Đông chiếm phần lớn nguồn cung nhà ở tại TP HCM, kéo theo đó là hoạt động kinh tế, công nghệ và giáo dục. Sự hình thành của hệ sinh thái việc làm và dịch vụ đã giúp thu hút dòng cư dân về sinh sống, tạo nền tảng cho nhu cầu ở thực.

Theo các chuyên gia, mô hình phát triển của khu Đông cho thấy một chu kỳ rõ ràng - hạ tầng đi trước, sau đó là dòng vốn đầu tư, tiếp đến là sự hình thành cộng đồng cư dân và gia tăng giá trị bất động sản.

Ở khu Tây, Bến Lức được xem là một trong những khu vực có nhiều tiềm năng phát triển đô thị vệ tinh nhờ vị trí gần TP HCM và khả năng kết nối liên vùng. Khu vực này cho phép phát triển các khu đô thị quy mô hàng trăm hecta đi kèm hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh. Yếu tố này giúp thu hút cư dân về ở thực, thay vì chỉ đầu tư ngắn hạn.

Nhiều chủ đầu tư lớn đã nhìn rõ tiềm năng của khu vực này. Nam Long, Ecopark, Prodezi... đều đã quy hoạch những đô thị hàng trăm ha nhằm đón nhu cầu giãn dân. Mới nhất, BIM Land cũng gia nhập thị trường khi công bố dự án Thanh Phú Centre Point quy mô giai đoạn một 85 ha.

BIM Land là thành viên của BIM Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, năng lượng, thực phẩm. BIM Land đứng sau nhiều dự án quy mô lớn như Halong Marina, Phu Quoc Marina... Thanh Phú Centre Point đánh dấu lần đầu đơn vị này gia nhập đường đua bất động sản đô thị ở khu vực giáp ranh TP HCM.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp các loại hình nhà ở, trung tâm thương mại 9,5 ha, dịch vụ, quảng trường sự kiện và không gian xanh.

Phối cảnh quảng trường sự kiện của Thanh Phú Centre Point. Ảnh: BIM Land

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc lựa chọn khu Tây TP HCM dựa trên đánh giá về tiềm năng phát triển dài hạn của khu vực, trong bối cảnh hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh. Thanh Phú Centre Point định vị không đơn thuần là dự án mới, mà là phần trong tầm nhìn lớn hơn. Đơn vị mong muốn kiến tạo hạ tầng sống mới cho khu Tây, nơi con người có thể an cư, kinh doanh, kết nối và tận hưởng các trải nghiệm đô thị chất lượng trong cùng không gian phát triển đồng bộ.

Khi hạ tầng hoàn thiện và khu đô thị mới dần hình thành, Thanh Phú Centre Point có thể trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản vệ tinh, đón hàng nghìn cư dân sinh sống, làm việc cũng như phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của khu vực Tây TP HCM.

Hoài Phương