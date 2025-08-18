Triển vọng tăng giá của biệt thự hạng sang tại Tây Bắc Hà Nội

Cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp, các tuyến metro tương lai cùng tiện ích thương mại, giáo dục, y tế, giải trí được xem là động lực tăng giá biệt thự phía Tây Bắc Hà Nội.

Theo CBRE, giá bán nhà thấp tầng tại Hà Nội tiếp tục tăng. Trong quý II, giá sơ cấp biệt thự và liền kề đạt trung bình 230 triệu đồng mỗi m2, chưa gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Avison Young cũng ghi nhận xu hướng này, cho biết nguồn cung trước đây chủ yếu tập trung quanh vành đai 3, nay đã mở rộng đến khu vực vành đai 4, phản ánh hướng dịch chuyển của phân khúc thấp tầng ra vùng ven gắn với phát triển hạ tầng giao thông. Mặt bằng giá bán tăng nhẹ theo tháng, dao động 200-350 triệu đồng mỗi m2.

Bên cạnh một số sản phẩm thấp tầng vùng ven, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các dự án tọa lạc tại vị trí cửa ngõ giao thương trọng yếu. Đơn cử, khu vực Tây Hồ - cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, nơi kết nối trực tiếp từ trục Nội Bài - cầu Nhật Tân. Nơi đây còn có đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) với cộng đồng cư dân quốc tế hiện hữu, hệ thống trường học quốc tế và tiện ích đồng bộ.

Hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện với cầu Nhật Tân, trục Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp, các tuyến metro trong tương lai cùng hệ thống thương mại, giáo dục, y tế và công viên cây xanh đồng bộ. Nhờ đó, sản phẩm thấp tầng tại khu vực Tây Bắc Thủ đô được kỳ vọng còn dư địa tăng giá.

Vị trí của phân khu GIA22 thuộc dự án GIA by Kita. Ảnh: Kita Group

GIA22, phân khu biệt thự hạng sang với 164 sản phẩm giới hạn, thuộc dự án GIA by Kita do Kita Group phát triển có giá khởi điểm từ 435 triệu đồng một m2. Ngoài pháp lý minh bạch, đã có sổ, sẵn sàng bàn giao, dự án còn thừa hưởng hệ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế với 3 công viên nội khu 12.000 m2, hệ thống nhà hàng fine dining, trung tâm chăm sóc và trị liệu sức khỏe cao cấp, 6 bể bơi...

Bên cạnh đó là phòng chiếu phim riêng, phòng tập golf 3D, không gian lounge dành cho rượu vang và liền kề siêu công viên 65 ha, trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ... Kiến trúc dự án mang phong cách Địa Trung Hải với ba tầng nổi, một tầng hầm, một tum.

GIA22 đang được áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, thanh toán 30% giá trị biệt thự để nhận nhà, giãn tiến độ 36 tháng và chiết khấu tới 13% cho khách thanh toán sớm.

Trước đó, phân khu GIA55 thuộc GIA by Kita cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 20,4% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025. GIA22 được kỳ vọng sẽ kế thừa đà tăng giá, trở thành lựa chọn cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư tại Tây Bắc Thủ đô, nhất là trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế.

Song Anh