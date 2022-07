Triển vọng tăng giá của bất động sản Cam Ranh

Hạ tầng được đầu tư phát triển, du lịch phục hồi là những yếu tố giúp bất động sản Cam Ranh tăng sức hút đối với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, các chính sách thu hút đầu tư được đẩy mạnh, thị trường bất động sản Cam Ranh được kỳ vọng sẽ có những tín hiệu sáng trong thời gian tới.

Sức hút của bất động sản Cam Ranh

Theo khảo sát của An Bình Invest - đơn vị phát triển kinh doanh dự án The Arena, bất động sản Cam Ranh hiện nay dao động 45-50 triệu đồng một m2 đối với căn hộ mặt biển và 90 -100 triệu đồng một m2 đối với một số biệt thự. Trong khi đó, tại Nha Trang, giá căn hộ mặt biển từ 80 - 90 triệu đồng một m2, còn biệt thự mặt biển giá khoảng 500 - 600 triệu đồng một m2.

"Với lợi thế nằm dọc ven biển, quỹ đất dọc Bãi Dài đã cạn kiệt. Ở thời điểm này, việc nắm bắt các bất động sản giá mềm tại Cam Ranh để đón đầu cơ hội hiện hữu và dư địa tăng trưởng rộng của địa phương hứa hẹn sẽ gia tăng tài sản cho những nhà đầu tư đi trước đón đầu", đại diện An Bình Invest nhận định.

Tổng thể dự án The Arena tại Cam Ranh. Ảnh: Trần Thái Cam Ranh

Với chính sách đẩy mạnh du lịch, hoàn thiện hạ tầng đảm bảo tiến độ lên đô thị loại một năm 2030, Khánh Hòa đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông tại các khu vực trọng điểm. Mục tiêu đến năm 2025, du khách đến Khánh Hòa có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không.

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Cam Ranh cũng được nâng cấp đường bay kết nối thẳng với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng loạt đường bay quốc tế đã được khai thác trở lại và mở rộng. Đường bay từ Cam Ranh đến Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ được triển khai, giúp đón một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến địa phương để nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Du khách tận hưởng không khí nghỉ dưỡng ở bể bơi dự án The Arena. Ảnh: Trần Thái Cam Ranh

Tỉnh cũng lên kế hoạch triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối với khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, đưa Cam Ranh trở thành một phần quan trọng trong hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây. Hai dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam là Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến vận hành vào năm 2023.

Ngoài ra, địa phương cũng có kế hoạch cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - TP HCM, dịch chuyển 6 đoạn tuyến qua địa bàn TP Nha Trang, TP Cam Ranh. Đặc biệt, tại ga Ngã Ba (TP Cam Ranh), ngành đường sắt sẽ mở thêm đường thứ ba để đảm bảo an toàn, hiện đại hơn.

Thông tin thành phố Cam Ranh được định hướng trở thành đô thị du lịch - logistics cũng tiếp sức cho bất động sản địa phương. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón gần 700.000 lượt khách lưu trú, tăng 58% so với cùng kỳ; trong đó có gần 32.000 lượt khách quốc tế, tăng 75%.

Lực đẩy từ hạ tầng đồng bộ, sự trở lại của khách du lịch, nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách tăng mạnh hậu đại dịch... đã góp phần thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị của bất động sản Cam Ranh. Trong đó, các dự án nghỉ dưỡng đã bàn giao, chuẩn bị đi vào vận hành, đơn cử như The Arena được giới chuyên gia đánh giá là có lợi thế thu hút nhà đầu tư.

Thêm nguồn cung cho bất động sản nghỉ dưỡng Cam Ranh

The Arena nằm ngay mặt đại lộ Nguyễn Tất Thành, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 3 km và nằm kề cận gần 500 m mặt biển. Hệ thống tiện ích đa dạng cũng giúp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trong đó phải kể đến sự xuất hiện của quảng trường quy mô lớn với sức chứa lên tới 15.000 người, hay phố đi bộ quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, tạo nên không gian vui chơi, giải trí sầm uất cho khu vực Bãi Dài.

Góc nhìn từ ban công căn hộ The Arena trực diện và ngập tràn sắc xanh của biển Bãi Dài - top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn. Ảnh: Trần Thái Cam Ranh

Với số vốn từ 400 triệu đồng, nhà đầu tư đã có cơ hội sở hữu căn hộ mặt biển sẵn sàng đi vào vận hành, có thể sớm khai thác kinh doanh để thu về lợi nhuận.

"Sở hữu nhiều lợi thế riêng cùng pháp lý hoàn thiện, The Arena đảm bảo tính an toàn cho dòng tiền của nhà đầu tư. Đặc biệt, với chuỗi hoạt động chào hè sôi động bên Bãi Dài, đây được xem là thời điểm phù hợp để đầu tư vào The Arena", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thu Hương