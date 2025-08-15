Triển vọng phát triển kinh tế đêm tại quần thể Sun Group Bãi Cháy

Quảng NinhLấy cảm hứng từ các nền kinh tế đêm nổi tiếng thế giới, Sun Elite City được kỳ vọng thành biểu tượng giải trí 24/7 bên vịnh Hạ Long, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du khách.

Nam Kinh Lộ, con phố dài 5,5 km ở Thượng Hải, được mệnh danh "Trung Hoa đệ nhất lộ", là minh chứng cho sức hút kinh tế đêm. Những cửa hiệu thời trang xa xỉ, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim hoạt động xuyên đêm trên con phố này. Năm 2024, khoảng 4,03 triệu lượt khách tới Nam Kinh Lộ đã mang về cho thành phố 88 tỷ nhân dân tệ từ các hoạt động vui chơi, mua sắm, ẩm thực về đêm.

Singapore cũng khai thác hiệu quả mô hình này, với Clarke Quay và Marina Bay Sands thu về 2,7 tỷ SGD trong cùng năm. Những điểm đến sáng đèn suốt ngày đêm không chỉ tạo không gian giải trí mà còn đóng vai trò như động lực tăng trưởng kinh tế, kéo dài kỳ nghỉ và tăng chi tiêu của du khách.

Khu phố đêm Trung Quốc rực rỡ ánh đèn. Ảnh: Pexels

Theo đại diện Sun Group, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh mô hình kinh tế đêm, tuy nhiên chưa có nhiều dịch vụ, trải nghiệm. Đơn cử, tại Bãi Cháy, Hạ Long - "thủ phủ du lịch" Quảng Ninh, điểm đến dự kiến đón 11,5 triệu lượt khách trong năm 2025 nhưng thời gian lưu trú của khách vẫn ngắn, mức chi tiêu hạn chế. Đó cũng là lý do Sun Group muốn đưa những giá trị mới vào quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City quy mô 324 ha.

Dựa trên nền tảng hệ sinh thái tỷ đô đã được kiến tạo suốt một thập kỷ qua tại Quảng Ninh, Sun Group tiếp tục đầu tư những mảnh ghép mới để phát triển dự án theo mô hình "all in one" tại Bãi Cháy. Khu đô thị quy hoạch hệ sinh thái kinh tế đêm với ba yếu tố chính: tổ hợp giải trí đa trải nghiệm, phố thương mại dịch vụ 24/7 và chuỗi sự kiện nghệ thuật đẳng cấp.

Phối cảnh tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town thuộc Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Các tuyến phố thương mại phong cách châu Âu kết nối trực tiếp ra vịnh du thuyền, chuỗi nhà hàng - bar - beach club ven biển hứa hẹn trở thành tâm điểm dịch vụ du lịch. Không gian nơi đây kết hợp trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, vui chơi từ bình dân đến cao cấp, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu, tương tự các mô hình thành công trên thế giới.

Chợ đêm VUI-Fest tại Bãi Cháy nhộn nhịp người qua lại. Ảnh: AD

Quảng trường Sun Carnival và công viên biển kế cận tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town sẽ là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, pháo hoa quy mô lớn. Mùa hè năm nay, chuỗi pháo hoa "Tỏa sáng Vịnh kỳ quan" diễn ra 3 đêm mỗi tuần, kéo dài đến hết 2/9 đưa Bãi Cháy thành một trong những trung tâm của lễ hội đường phố. Những màn trình diễn pháo hoa được kỳ vọng tạo dấu ấn văn hóa, thu hút khách đến Sun Elite City nói riêng và Bãi Cháy nói chung.

Song song, chợ đêm VUI-Fest và hoạt động thương mại tại các shophouse vận hành 24/7 góp phần hình thành "thành phố không ngủ", mang lại doanh thu từ du lịch ổn định cho địa phương.

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City với tầm nhìn vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

"Tựa như Nam Kinh Lộ hay Clarke Quay, chúng tôi muốn đưa Sun Elite City thành tọa độ du lịch, giải trí đẳng cấp bên vịnh Hạ Long, qua đó thúc đẩy mô hình kinh tế đêm, mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu bất động sản và địa phương", đại diện Sun Property chia sẻ.

Triển vọng phát triển kinh tế đêm tại quần thể Sun Group Bãi Cháy Chuỗi hoạt động về đêm tại Sun Elite City. Nguồn: Sun Group

Song Anh