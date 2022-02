Triển vọng năm 2022 của FWD Việt Nam

Với nhiều thành tựu như xây dựng "bảo hiểm thông minh", đa dạng kênh phân phối, đơn giản hóa sản phẩm… FWD Việt Nam có nhiều triển vọng trong 2022.

Năm 2021, biết tận dụng lợi thế công nghệ trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, FWD Việt Nam thu về những thành tựu nổi bật liên quan đến sản phẩm, môi trường làm việc và trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là một số lý do để FWD Việt Nam có thể tiếp tục bứt phá và trở thành thương hiệu bảo hiểm nhân thọ top đầu tại thị trường Việt Nam trong năm 2022.

Bảo hiểm thông minh – Smart Insurance

Với lợi thế là doanh nghiệp bảo hiểm trẻ, được thành lập trong thời đại công nghệ số, FWD nhanh chóng xây dựng nền tảng công nghệ xuyên suốt và toàn diện. Đến nay, FWD đã số hóa 100% trải nghiệm của khách hàng, hoàn toàn không sử dụng giấy tờ và tiền mặt trong các giao dịch, phát hành 100% hợp đồng bảo hiểm điện tử, có khả năng giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến trong 1 giờ làm việc, trung bình là 24h. FWD cũng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổng đài dịch vụ khách hàng.

Nhờ khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa quy trình... FWD xây dựng hệ sinh thái "Bảo hiểm thông minh – Smart Insurance" tương thích với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng, từ đó nâng cao hơn nữa trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ các kênh phân phối hiệu quả. Nền tảng công nghệ số tốt cũng giúp FWD đạt các giải thưởng: Công ty bảo hiểm số hóa hàng đầu Việt Nam thuộc Giải thưởng Rồng Vàng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức; Công nghệ và Ứng dụng đa kênh ở quy mô Châu Á - Thái Bình Dương do Asia Insurance Review & Celent tổ chức.

Số 1 về trải nghiệm khách hàng

Bên cạnh nền tảng công nghệ hiện đại, FWD còn là công ty luôn đẩy mạnh việc đơn giản hóa bảo hiểm, giúp khách hàng dễ hiểu, mua sản phẩm nhanh chóng và thuận tiện. Cụ thể, công ty đã tinh giản danh mục loại trừ bảo hiểm, chi trả bồi thường trực tuyến trong 24 giờ, thẩm định hợp đồng tự động, bồi thường bảo hiểm tự động và đặc biệt là dự án "FWD Bảo hiểm dễ hiểu" thay đổi đột phá về ngôn ngữ, cấu trúc trong các văn bản, hợp đồng bảo hiểm...

FWD là thương hiệu dẫn đầu thị trường về trải nghiệm khách hàng trong năm 2021. Ảnh: Mỹ Chi

Đó cũng là lý do FWD liên tục dẫn đầu thị trường về trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, theo Báo cáo về trải nghiệm khách hàng xuất sắc toàn cầu 2021 của KPMG, FWD là thương hiệu số 1 về trải nghiệm khách hàng xét trên tất cả ngành nghề tại Việt Nam. Trước đó, theo khảo sát của công ty nghiên cứu toàn cầu Forrester, FWD cũng dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trong 2 năm liên tiếp là 2019 và 2020.

Đa dạng kênh phân phối

Năm vừa qua, FWD Việt Nam tiếp tục đầu tư và phát triển đa dạng các kênh phân phối gồm: Đại lý truyền thống, Bancassurance, Kênh bảo hiểm trực tuyến và Đại lý tổ chức. Trong đó, kênh bancassurance của FWD được đánh giá có sự phát triển bứt phá khi doanh nghiệp này đạt được hai hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Agribank và HDBank, bên cạnh các đối tác ngân hàng trước đó là Vietcombank, NamA Bank, ABBank. Với những đối tác ngân hàng lớn hàng đầu thị trường, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2022.

Kênh Đại lý truyền thống của FWD tiếp tục phát triển cả về chất lượng và số lượng với 293 tư vấn tài chính đạt danh hiệu MDRT và mạng lưới 21 văn phòng kinh doanh khắp cả nước.

Bên cạnh đó, FWD tiếp tục duy trì tốc độ phát triển của kênh bán hàng trực tuyến trên các nền tảng iFWD, Digibank và Lazada. Kênh Đại lý tổ chức của FWD cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với 12 đối tác trên khắp cả nước. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng của FWD đã được The Global Economics vinh danh là "Công ty Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam" trong năm 2021.

Đơn giản hóa sản phẩm

Trong năm 2021, FWD tiếp tục tung ra hàng loạt sản phẩm đột phá với quyền lợi bảo vệ toàn diện, mức phí hợp lý cùng quy trình mua bảo hiểm đơn giản, thuận tiện. Các giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư "FWD Bộ đôi tài sản", bảo hiểm sức khỏe "FWD Bộ 3 bảo vệ", bảo hiểm liên kết chung "FWD Đón đầu thay đổi 3.0", hay bảo hiểm tai nạn trực tuyến "FWD Bảo hiểm tai nạn" thể hiện thành công của FWD trong việc tạo ra danh mục sản phẩm khác biệt, đơn giản và dễ mua. Tất cả sản phẩm đều có điều khoản loại trừ hầu như ít nhất thị trường, đồng thời, áp dụng tiêu chuẩn "bảo hiểm dễ hiểu" để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và nắm rõ quyền lợi của mình.

Truyền cảm hứng tích cực

Sắc cam của thương hiệu FWD đã truyền cảm hứng tích cực đến nhiều người dân Việt Nam trong thời gian qua. Các chương trình: "3 plank thử thách", "FWD Music Tour", "Sớm bảo vệ, tự tin sống", "Kháng thể ngày mới", "Mạnh mẽ cùng FWD", "Cùng FWD chúc Sài Gòn bình an", "Nhìn tích cực", "Sàn đấu vũ đạo"... đã nhận được sự đồng cảm và tin yêu của cộng đồng. Dù nam hay nữ, già hay trẻ, xuất phát điểm ở đâu hay đang làm công việc gì, các chương trình của FWD luôn kết nối cảm xúc nhiều đối tượng khác nhau và thúc đẩy họ hành động để sớm bảo vệ bản thân cũng như chia sẻ cùng cộng đồng.

Chiến dịch truyền thông khác biệt giúp FWD mang về nhiều giải thưởng lớn trong khu vực. Ảnh: Mỹ Chi

Mới đây, giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) đã vinh danh FWD là "Thương hiệu truyền cảm hứng" của năm 2021 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chiến dịch "FWD Bảo hiểm dễ hiểu" với cách làm đơn giản, thông minh và hiệu quả đã giúp FWD mang về Cúp Vàng tại giải thưởng Dragons of Asia cho hạng mục "Best Innovative Idea or Concept" (Ý tưởng sáng tạo nhất). FWD cũng là đại diện xuất sắc của Việt Nam đạt giải Đồng cho hạng mục "PR Team of the Year" (Team truyền thông tiếp thị xuất sắc nhất) tại giải thưởng Marketing - Interactive Asia trên quy mô châu Á – Thái Bình Dương. Các hoạt động như "Tam plank thử thách", "FWD Music Tour" đều nhận được giải lớn về Marketing tại Châu Á trong năm 2021.

Tiếp sức cùng cộng đồng

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, FWD kịp thời đóng góp hơn 23 tỷ đồng cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Cụ thể, FWD đóng góp vào Quỹ vaccine; hỗ trợ Bộ Y tế trang bị hệ thống giao ban trực tuyến điều hành chống dịch; ủng hộ các địa phương mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động tiêm chủng và cứu chữa bệnh nhân trên địa bàn; trao tặng các phần quà thiết yếu đến đội ngũ y bác sỹ tại các bệnh viện dã chiến, tặng 20 máy thở cho các bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP HCM. Bên cạnh đó, FWD cũng hỗ trợ tài chính cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Môi trường làm việc hạnh phúc

Để có được những thành công trên, FWD luôn không ngừng cải thiện môi trường làm việc để nhân viên có thể tự do sáng tạo và sẵn sàng cống hiến. Với hệ giá trị cốt lõi 5C: Chủ động, Cam kết, Cải tiến, Cởi mở, Chăm sóc, FWD xây dựng một môi trường không chỉ được xem là nơi làm việc, còn là ngôi nhà, là người bạn đồng hành để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi làm việc.

FWD thuộc "Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc" năm 2021. Ảnh: Mỹ Chi

Năm 2021 đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp FWD Việt Nam nằm trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe công bố và năm thứ 2 liên tiếp được HR Asia vinh danh là một trong những công ty có "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á". Bên cạnh đó, FWD còn lọt "Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc", ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp này trong việc mang đến trải nghiệm làm việc khác biệt nhất cho nhân viên. Qua đó, thực hiện tầm nhìn của công ty trong việc thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

Mở ra năm 2022 nhiều kỳ vọng

FWD đã khép lại năm 2021 đầy thách thức với những thành quả ấn tượng và mở ra năm 2022 nhiều kỳ vọng. Trong năm mới, hệ sinh thái Bảo hiểm thông minh – Smart Insurance của FWD được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên những đột phá mới, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại và khác biệt nhất.

Bên cạnh đó, là cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng trải nghiệm khách hàng trong năm vừa qua, những cải tiến mới về sản phẩm và dịch vụ của FWD cũng rất đáng được mong chờ trong năm mới 2022. Với tất cả những nỗ lực này, FWD đang hiện thực hóa mục tiêu tiến đến vị trí top đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Thanh Thư