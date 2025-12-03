Triển vọng đô thị mô hình TOD tại Hòa Lạc

Hòa Lạc, đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội được kỳ vọng phát triển mô hình đô thị gắn kết hạ tầng giao thông công cộng (TOD) khi tuyến Metro số 5 chuẩn bị khởi công.

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hòa Lạc được định hướng là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng, đảm nhiệm vai trò trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục của Thủ đô.

Nơi đây thu hút lực lượng cư dân trẻ gồm chuyên gia công nghệ, kỹ sư, giảng viên và sinh viên, trở thành điểm đến của các hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Theo quy hoạch được phê duyệt, dân số khu vực Hòa Lạc có thể đạt khoảng 600.000 người vào năm 2030. Các khu chức năng đại học, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng công nghệ khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ thu hút thêm sinh viên và nhân lực nghiên cứu.

Dù hạ tầng giao thông và kết nối vùng đang được đầu tư, Hòa Lạc được đánh giá là chưa phát triển nhiều tiện ích dân sinh quy mô như các tổ hợp mua sắm, y tế, giải trí chất lượng cao. Khảo sát thị trường do G.Empire thực hiện đầu tháng 11 cho thấy, khoảng 80% người làm việc trong khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn phải di chuyển về Hà Đông hoặc Xuân Mai để mua sắm và sử dụng dịch vụ cao cấp. Nhiều nhân viên các tập đoàn lớn đặt trụ sở tại khu vực nhưng lựa chọn sinh sống tại Mỹ Đình, Cầu Giấy vì nhu cầu về trường học và tiện ích đô thị.

Đơn vị này nhận định, khoảng trống về tiện ích tạo dư địa lớn cho mô hình đô thị tích hợp tiện ích (all-in-one) và phát triển nhà ở theo mô hình TOD - đô thị định hướng giao thông công cộng, đặc biệt dọc các tuyến metro tương lai.

Nằm trong quy hoạch đô thị, Hoa Lac Metro City do Kita Group phát triển cách ga Metro số 5 Tiến Xuân khoảng 500 m, liền kề khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Dự án phát triển mô hình compound với quy mô hơn 8 ha, cung cấp 192 sản phẩm gồm biệt thự, liền kề và shophouse, hướng tới tích hợp tiện ích phục vụ cư dân.

Theo các chuyên gia, việc hình thành những dự án đô thị gắn với metro tại Hòa Lạc, nếu được triển khai đúng tiến độ và đồng bộ với tiện ích xã hội, sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa phía Tây Hà Nội.

"Khi Metro số 5 khởi công, các đô thị có hạ tầng hoàn thiện và nằm gần trục giao thông công cộng sẽ hưởng lợi về giá trị và thu hút cư dân, đồng thời có khả năng khai thác giá trị thực tốt hơn so với đất nền tự phát", bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group chia sẻ.

