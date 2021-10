Triển vọng đầu tư shophouse The Center khi Phú Quốc 'hồi sinh'

Kiên GiangShophouse The Center tại Sun Grand City Hillside Residence có lợi thế vị trí đắc địa, hệ sinh thái đồng bộ, kiến trúc thời thượng và quyền sở hữu lâu dài.

Vị trí đắc địa đi kèm hệ sinh thái toàn diện

Shophouse The Center tọa lạc ngay trung tâm Thị trấn Địa Trung Hải thuộc phường An Thới (Nam Phú Quốc) nơi được quy hoạch trọng điểm để phục vụ du lịch, dịch vụ. Lợi thế này giúp mở ra cơ hội kinh doanh đa dạng cho chủ nhân các shophouse The Center.

Nhà đầu tư cũng đặt niềm tin khi Phú Quốc được khôi phục đường bay và áp dụng chương trình hộ chiếu vaccine để đón khách từ tháng 11 năm nay sẽ là động lực để thành phố đảo bứt phá cuối năm, đặc biệt tại trung tâm mới Nam Phú Quốc.

Shophouse The Center tọa lạc ngay trung tâm Thị trấn Địa Trung Hải.

Chạy dọc triền đồi giật cấp về phía biển, phân khu The Center sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh Thị trấn Địa Trung Hải từ trên cao và mang vẻ đẹp tựa như Taormina - thị trấn du lịch nổi tiếng Italy. "Đây cũng là lý do, dòng sản phẩm này luôn giữ ở mặt bằng giá cao, cùng nhiều tiềm năng kinh doanh sinh lời", theo đại diện chủ đầu tư.

Từ vị trí trung tâm của trung tâm, những con phố của The Center có thể tiếp cận toàn bộ 60 tiện ích tại thị trấn Địa Trung Hải. Nơi có hàng loạt các thương hiệu F&B nổi tiếng chuẩn bị đưa vào khai thác vận hành như: Runam, Legend Beer, Nhà hàng Nhật, The Alley...

Ở các mảng dịch vụ khác, tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Hilton chính thức công bố hợp đồng quản lý với Sun Group cho dự án La Festa Phu Quoc, dự kiến đi vào hoạt động năm 2023 với thương hiệu Curio Collection by Hilton. Trong khi đó, các chương trình hỗ trợ cho thuê với những căn nhà phố ở các tuyến đường chính như Gateway, New An Thoi, Amalfi... tiếp tục được tung ra. Các dãy shophouse F&B ghềnh đá sát biển đã hoàn tất cho thuê, dự kiến triển khai ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phối cảnh thị trấn Địa Trung Hải nhìn từ trên cao.

Bên cạnh chuỗi dịch vụ đa dạng, chỉ vài phút dạo bộ từ The Center, du khách sẽ bắt gặp hàng loạt các công trình mô phỏng những điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Tàn tích Pompeii (Italia), Khải Hoàn Môn (Pháp), Tổ hợp giải trí Central Village với điểm nhấn là tháp đồng hồ cao 75m, ga đi cáp treo Hòn Thơm tái hiện Đấu trường La Mã... Từ The Center, các công trình điểm nhấn đang được cấp tập xây dựng là Cầu Hôn và Show Vortex cũng được thu trọn vào tầm mắt. Điều này giúp The Center thu hút trọn vẹn lượt tham quan của khách du lịch khi tới Thị trấn Địa Trung Hải.

Thiết kế shophouse The Centrer.

Mỗi căn shophouse tại The Center đều mang lối kiến trúc Taormina hiện đại nhưng vẫn thể hiện đậm nét phong cách Italia nguyên bản. Từng căn shophouse được bố trí mặt bằng thông minh và ưu việt, phù hợp đa dạng công năng kinh doanh của chủ sở hữu.

Tiềm năng đầu tư

Nằm trong quỹ đất đô thị hiếm hoi với quyền sở hữu lâu dài tại Phú Quốc, phân khu The Center sở hữu tiềm năng sinh lời trong dài hạn. Sun Property hiện áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn 70% giá bán shophouse The Center với lãi suất 0% trong 30 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 40 tháng. Ngoài chiết khấu cho khách hàng thân thiết và khách hàng được khách hàng VIP giới thiệu, người mua được chiết khấu 1% khi kinh doanh 6 ngành hàng ưu tiên. Bên cạnh chính sách áp dụng có điều kiện kể trên, khách hàng được miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất, đồng thời miễn phí 60 tháng dịch vụ quản lý.

The Center là dòng shophouse có quyền sở hữu lâu dài.

Một số nhà đầu tư nhận định, với lượng khách du lịch ngày càng tăng qua các năm cùng sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp lớn, Nam đảo Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị trí trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Nhờ đó, giá trị của shophouse The Center cũng sẽ được nâng lên khi nhiều nhà đầu tư nhận thấy tiềm năng và quyết định xuống tiền.

Thảo Miên