Triển vọng đầu tư second home tại Flamingo Cát Bà

Hải Phòng

Chỉ cách Hà Nội hơn 2 giờ di chuyển, sở hữu bãi biển Cát Cò đẹp nhất Đông Nam Á (theo bình chọn của tạp chí Thrillist), Cát Bà là một trong những lựa chọn của nhiều dự án second home phía Bắc, là điểm đến của kỳ nghỉ chất lượng, hòa mình trọn vẹn cùng thiên nhiên, trong đó có Flamingo Cát Bà.

Sở hữu ngôi nhà thứ hai (second home) tại Cát Bà

Ấn tượng với vẻ đẹp của Cát Bà, nhiều du khách đã bày tỏ mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai tại đây. Anh Ngọc Toàn và gia đình ở quận Ba Đình, Hà Nội mong muốn tìm kiếm second home tại khu vực phía Bắc để thuận tiện cho việc thường xuyên về nghỉ dưỡng, một nơi có khí hậu tốt và gần gũi thiên nhiên, vịnh biển để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. "Tại second home, các con sẽ được thỏa sức vui chơi, khám phá; vợ chồng tôi có những phút giây thực sự nghỉ ngơi, thư giãn, trải nghiệm nhiều tiện ích; bố mẹ được tận hưởng những khoảng lặng quý giá trong không gian an nhiên, trong lành", anh Toàn chia sẻ.

Khách hàng được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên rừng, trời, vịnh biển tại Cát Bà.

Second home bên rừng và vịnh biển

Ẩn mình giữa thiên nhiên Cát Bà, Flamingo Cát Bà là nơi để trở về, tái tạo năng lượng sau những ngày tháng thăng trầm nhiều biến động cùng nhịp sống đô thị. Nơi đây được bao quanh bởi thiên nhiên với những hàng ngàn cây xanh cùng gió biển tươi mát, sở hữu hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Nằm ẩn mình giữa thiên nhiên, Flamingo Cát Bà có khí hậu trong lành, không gian yên bình, thích hợp nghỉ dưỡng.

Lựa chọn lối kiến trúc rừng xanh trên cao huyền thoại "Forest In the Sky", chủ đầu tư Flamingo Holding Group đã chi hàng trăm tỷ đồng để đưa hàng nghìn cây xanh lên trên không trung, về từng góc ban công của dự án. Những căn biệt thự trên cao xanh ngút ngàn với lưng tựa vách núi, mặt hướng thẳng ra đại dương mênh mông... tại Flamingo Cát Bà cho các gia đình những trải nghiệm nghỉ dưỡng quý giá.

Theo đại diện Flamingo Holding Group, các chủ nhân tại Flamingo Cát Bà được tận hưởng trọn vẹn giá trị của khu nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm nhờ có hệ thống tiện ích bốn mùa gồm: khu tắm khoáng onsen, trung tâm spa, yoga, gym, bể bơi trong nhà, sky bar, khu vui chơi hiện đại... Đặc biệt, chủ sở hữu còn có thể lựa chọn linh hoạt giữa hình thức kinh doanh cho thuê sinh lời (kết hợp với chủ đầu tư và nhận chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn), hoặc lựa chọn hình thức lưu trú dài hạn.

"Chính sách trên giúp cho khách hàng linh hoạt trong hình thức sử dụng, đồng thời phân tán được rủi ro đầu tư, đa dạng hóa hình thức kinh doanh cũng như nghỉ dưỡng", đại diện chủ đầu tư nói.

Kiến trúc xanh trên cao là điềm nhấn ấn tượng tại Flamingo Cát Bà.

Flamingo Cát Bà đã đi vào hoạt động với quỹ căn không còn nhiều. Khách mua giai đoạn này có thể nhận bàn giao ngay và nhận những quà tặng hấp dẫn như thẻ All In Passport Diamond, với đặc quyền sử dụng toàn bộ dịch vụ tại Flamingo Group trong 3 năm, 5 đêm nghỉ miễn phí trước bàn giao...

