Khu quảng trường biển sẽ là nơi diễn ra những show diễn đặc sắc, các lễ hội, festival bốn mùa sôi động, là tâm điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, tương tự như những show diễn ký ức Hội An đã làm nên thương hiệu của nền du lịch xứ Quảng. Đây còn là trung tâm ẩm thực, mua sắm và giải trí về đêm cùng với khu chợ đêm, khu Hola beach, khu cắm trại Glamping..., tạo thành quần thể "không ngủ" đầu tiên tại Bình Thuận.

Quy tụ những điểm check in độc đáo, những dãy phố thương mại sầm uất, những lễ hội sôi động và hàng loạt trò vui chơi giải trí đa sắc màu... hoạt động liên tục 24/24 giờ, Thanh Long Bay được kỳ vọng là điểm đến sôi động, tràn đầy năng lượng như các đô thị du lịch biển nổi tiếng khác trên thế giới.

Với hệ thống tiện ích mang tầm đại đô thị, Thanh Long Bay hứa hẹn "xoay chuyển" cục diện, góp phần đưa Bình Thuận trở thành đấu trường thể thao biển quốc tế, thu hút hàng trăm cuộc tranh tài mỗi năm. Từ đó giúp nơi đây nổi lên trở thành điểm đến mới của du khách quốc tế bên cạnh các thị trường vốn quen thuộc với khách quốc tế như Hội An, Đà Nẵng hay Nha Trang...

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Thanh Long Bay phát triển mô hình thể thao biển theo tiêu chuẩn quốc tế với các môn đặc trưng như dù lượn, lướt ván buồm, cano biển, thuyền kayak, lặn biển, moto biển, chèo ván sub, bóng chuyền bãi biển... Đây là loại hình du lịch được các quốc gia phát triển tại châu Á và phương Tây đặc biệt yêu thích.

Sở hữu trong tay nhiều lợi thế, Thanh Long Bay đang vươn lên trở thành điểm đến nổi bật của Bình Thuận trong tương lai, thu hút đông đảo khách nội địa và quốc tế. Bởi vậy, các dòng sản phẩm nhà phố thương mại được ra mắt tại dự án giai đoạn này như The Song, The Sea, The Sound đang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư.

Các sản phẩm là sự kết hợp hài hoà giữa nhà phố và nhà vườn hoặc nhà nghỉ dưỡng với kiến trúc thông minh, đáp ứng cả ba nhu cầu: nghỉ dưỡng, cho thuê và kinh doanh.

Với thế đất rộng rãi trên tổng quy mô 90ha, tất cả phân khu nhà phố đều chia nhỏ thành từng cụm tứ giác với khoảng trống ở giữa và trục đường lớn bao quanh, tạo thành hai mặt tiền trước – sau độc đáo. Điều này tạo nên giá trị về thương mại cao vì có nhiều tuyến giao thông tiếp cận, hình thành nên các giao điểm thu hút du khách đến và sử dụng dịch vụ.