Triển vọng đầu tư định cư Ireland

Các thống kê về kinh tế, tài chính cho thấy Ireland có nhiều lợi thế đầu tư định cư, bất chấp sự bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia.

Vị thế trung lập

Xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine tác động đến nhiều quốc gia có nền kinh tế, tài chính phụ thuộc vào hai thị trường này. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, Ireland nằm ngoài vòng ảnh hưởng này.

Theo báo cáo xuất bản vào tháng 3/2022 của Ban Kinh tế thuộc Sở Tài chính Ireland, các liên kết thương mại trực tiếp giữa quốc gia này với Nga tương đối nhỏ. Giá trị xuất khẩu từ Ireland vào Nga năm 2020 vào khoảng 3,7 tỷ EUR, tương đương khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu song phương chính liên quan đến dịch vụ máy tính (50%), cho thuê máy bay (25%) và dược phẩm (5%).

Thành phố Dublin - Ireland. Ảnh: iStock

Bên cạnh đó, sự phụ thuộc của Ireland vào năng lượng và lúa mì nhập khẩu từ hai thị trường Nga, Ukraine cũng ở mức nhỏ so với các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu. So với tổng kim ngạch nhập khẩu của cả liên minh, tỷ trọng nhập khẩu năng lượng từ Nga của Ireland chiếm chưa đến 10%, tỷ trọng nhập khẩu lúa mì từ Nga - Ukraine gần như bằng 0. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ từ Nga là 650 triệu EUR, chiếm khoảng 0,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu song phương chính bao gồm dịch vụ kinh doanh (42%), xăng dầu và than (22%), phân bón (13%).

Những yếu tố trên khiến Ireland là một trong những thị trường châu Âu có liên kết xuất nhập khẩu với Nga và Ukraine ít nhất. Khi xung đột chính trị nổ ra, nền kinh tế, tài chính của Ireland cũng ở thế trung lập, ít chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn như các quốc gia châu Âu khác.

So với các quốc gia châu Âu khác, sự phụ thuộc xuất nhập khẩu của Ireland vào Nga - Ukraine được cho là ở mức thấp. Ảnh chụp màn hình

Trong bối cảnh nhiều quốc gia chật vật vì đại dịch Covid-19, Ireland vẫn ghi nhận GDP tăng 3,4% trong năm 2020 và cán mốc 15.2% vào Quý IV năm 2021, theo thống kê của Uỷ ban châu Âu.

Các chuyên gia nhận định, kết quả này do Ireland luôn đầu tư và phát triển mạnh kinh tế tri thức, tập trung vào các ngành công nghệ cao, dược phẩm và khoa học đời sống. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như nơi đặt trụ sở của Apple, Microsoft, Google, Facebook, Intel, Pfizer, Johnson & Johnson, Huawei,... giúp Ireland thu về hàng chục tỷ USD từ thương mại xuất khẩu nhóm ngành dược và công nghệ (theo báo cáo của IrishJobs).

Điểm đến đầu tư

Nhờ chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp chỉ 12,5% (so với 15% mức thuế do nhóm G7 đề xuất và 30% áp dụng tại Mỹ hoặc Pháp), Ireland từ lâu vẫn được xem là "thiên đường thuế", được tạp chí Forbes đưa vào nhóm các quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới suốt từ năm 2013 đến nay.

Tổng giá trị đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Ireland là 165 tỷ USD, lớn hơn tổng ngân sách đầu tư trực tiếp của xứ cờ hoa vào Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc (nguồn). Giới đầu tư thế giới vẫn dành kỳ vọng lớn cho thị trường tiềm năng này.

Chất lượng cuộc sống cao

Theo báo cáo chỉ số Phát triển con người năm 2020 của Liên Hợp Quốc, chất lượng cuộc sống tại Ireland xếp thứ 2 trên thế giới, vượt qua cả Mỹ, Anh, Đức, Thuỵ Điển, Australia...

Xét về Chỉ số Hạnh phúc, Ireland cũng xếp ở vị trí thứ 16 toàn cầu. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Ireland xếp hạng thứ 19 toàn cầu theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sở hữu tỷ lệ 33 bác sỹ/1000 dân (tỷ lệ tương tự tại Anh là 28 bác sỹ, tại Mỹ là 26 bác sỹ). Công dân có thẻ Y tế được sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ miễn phí tại bệnh viện công.

Đây cũng là quốc gia ở Liên minh châu Âu sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, giúp việc hoà nhập cuộc sống không quá khó khăn. Nền văn hoá lâu đời của Ireland chứa đựng kho tàng ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật giàu bản sắc. Khí hậu ôn hòa, mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, thảm thực vật và động vật trù phú, là môi trường sống lý tưởng, phù hợp với bất kỳ độ tuổi nào.

Nền giáo dục chất lượng cao

Với những nhà đầu tư đang muốn tìm một môi trường giáo dục tốt cho con cái, Ireland cũng là điểm đến đáng cân nhắc. Theo hiệp định tự do đi lại ký kết giữa Chính phủ Anh và Ireland, công dân và thường trú nhân Ireland có thể đến Anh học tập và trải nghiệm nền giáo dục này.

Ngay cả khi chọn học tại Ireland, con cái của thường trú nhân cũng được thụ hưởng chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc với mức phí rẻ hơn. Đặc biệt, số lượng lớn các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Ireland tạo cơ hội rộng mở để tìm một công việc tốt đúng chuyên môn.

Cơ hội định cư

Ireland có chính sách di trú linh hoạt. Đại diện Bartra Wealth Advisors, một đơn vị tư vấn đầu tư cho hay, chương trình Đầu tư định cư Ireland (IIP) chỉ yêu cầu công dân thuộc các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu chứng minh sở hữu hợp pháp tài sản 2 triệu euro. Thêm vào đó, các công dân cần cam kết đầu tư tối thiểu 1 triệu euro vào các dự án thoả mãn điều kiện của Chính phủ và Cơ quan Di trú Ireland như Viện dưỡng lão hoặc Nhà ở xã hội, để có quyền cư trú cùng cả gia đình tại quốc gia này.

Trong năm 2021, Chính phủ Ireland đã đã phê duyệt 256 đơn đăng ký, đưa tổng số đơn đăng ký nhận được kể từ khi mở chương trình đầu tư năm 2012 lên 2.249.

Đơn đăng ký và được chấp thuận của chương trình đầu tư tại Ireland. Nguồn?

Đầu tư định cư Ireland IIP đã vượt qua cột mốc tổng đầu tư hơn 1 tỷ EUR (năm 2021, xếp thứ 6 tại Châu Âu. Nguồn: Bộ Tư Pháp Ireland

