Triển vọng đầu tư địa ốc tại thành phố mới Bình Dương

Bình DươngĐòn bẩy quy hoạch, làn sóng đầu tư FDI... là động lực dài hạn cho thị trường địa ốc Bình Dương, đặc biệt tại thành phố mới Bình Dương.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP cả nước quý I ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong vòng 4 năm. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng tốt, thị trường bất động sản trên đà hồi phục nhờ động lực nền tảng chính sách thông thoáng, nguồn vốn được khơi thông, tâm lý thị trường tích cực.

Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu xuống tiền, đón chu kỳ tăng giá bất động sản mới, tại những khu vực tiềm năng, theo "vết dầu loang" từ nội đô ra đô thị vệ tinh. "Chìa khóa đầu tư là xác định đô thị vệ tinh sở hữu nhiều chỉ số tăng trưởng về vốn đầu tư công và tư, cơ sở hạ tầng mới, dân số và việc làm... nhưng đang triển khai quy hoạch ở giai đoạn đầu. Tham gia thị trường lúc giá phải chăng, lợi nhuận sẽ tăng tốt khi nơi đây thành 'điểm nóng' trong tương lai", một nhà đầu tư nhận định.

Trong các đô thị kề cận TP HCM, Bình Dương là địa phương được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ những đòn bẩy về quy hoạch - hạ tầng, dòng vốn FDI lớn.

Lũy kế đến nay, "thủ phủ công nghiệp" này có 4.219 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40,3 tỉ USD, đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 18.787 tỷ đồng - gấp hơn 2,4 lần năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng lên 22.000 tỷ đồng năm 2024. Trong đó, thành phố mới Bình Dương, dự án có quy mô đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD thu hút nhiều sự quan tâm.

Một góc thành phố mới Bình Dương.

Nằm ở trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố mới Bình Dương được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định số 2273 của UBND tỉnh Bình Dương. "Thành phố thông minh 1.000 ha" này được định vị là nơi quy tụ tiện ích và tiện nghi phục vụ cộng đồng cư dân trung lưu, chuyên gia quốc tế... sinh sống và làm việc.

Đại diện một đơn vị phân phối địa ốc nhận định, các sản phẩm bất động sản tại khu vực này có tiềm năng cho thuê, tạo dòng tiền ổn định, cũng như tiềm năng tăng trưởng giá trị về dài hạn. "Thành phố mới Bình Dương đang ở giai đoạn đầu của quy hoạch phát triển khu căn hộ và nhà ở. Do đó, đầu tư địa ốc tại đây được xem là đón đầu chu kỳ tăng giá theo hạ tầng và các dự án nhà ở đang bắt đầu triển khai. Hiện, nhiều dự án án ngữ vị trí đẹp, mới mở bán được nhà đầu tư quan tâm", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Phối cảnh đại dự án Sycamore.

Trong số dự án ghi nhận sự quan tâm của thị trường giai đoạn này là đại dự án Sycamore, được triển khai bởi chủ đầu tư CapitaLand Development (CLD). Dự án nằm dọc Đại lộ Hùng Vương 12 làn xe và sát cạnh công viên trung tâm 70 ha.

Ở giai đoạn đầu tiên, Sycamore dành đến 9,1 ha trong tổng quy mô 18,9 ha để phát triển phân khu The Orchard với 368 căn nhà ở thấp tầng khép kín. Chủ đầu tư cho biết, dòng sản phẩm đáp ứng tâm lý chuộng sở hữu tài sản gắn liền với đất của người dân Bình Dương. Gói gọn yếu tố chuẩn compound (khép kín) vào 3 mô hình nhà ở (nhà phố liền kề, biệt thự song lập và đơn lập), phân khu còn đáp ứng đa dạng nhu cầu nâng tầm cuộc sống cho cư dân thành phố mới.

Phối cảnh nhà phố The Orchard.

Cùng với quỹ nhà ở cao cấp khép kín, chủ đầu tư tập trung phát triển tiện ích xanh: vườn cảm quan Sensory Gardens, Đảo cảnh quan The Pier... cung cấp độ phủ mát đến 80% cho đô thị. Song song đó là Khu vui chơi The Island, Nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích đặc quyền, làn đường 3.5 km dành riêng cho xe đạp và tuyến đường giao thông xanh cho xe điện... đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi và giải trí cho cư dân nội khu.

Theo đại diện CapitaLand, quy hoạch cảnh quan xanh và tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng được doanh nghiệp phát triển bài bản, tập trung vào sức khỏe và bền vững, nhằm tạo thêm giá trị sức khỏe cho cư dân. "Một khu phố đẹp không có ô nhiễm tiếng ồn, trong lành với cảnh quan xanh và cộng đồng cư dân tri thức..., sẽ thỏa mãn nhu cầu nhà ở cao cấp đang thiếu hụt ở Bình Dương. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nắm giữ sản phẩm thời điểm này có thể nắm lấy cơ hội tăng giá trong tương lai", đại diện doanh nghiệp kỳ vọng.

