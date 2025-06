Triển vọng đầu tư bất động sản đa chức năng tại đô thị

Những sản phẩm bất động sản nội đô thiết kế thông minh, linh hoạt công năng giúp tối ưu sử dụng, tăng khả năng cho thuê và lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Theo Batdongsan, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có lợi suất cao tại Việt Nam trong 10 năm qua. Tính đến quý IV/2024, tỷ suất lợi nhuận chung cư đạt 197%, đất nền đạt 137% so với quý I/2015.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group tháng 12/2024, cũng cho thấy, hơn 80% người được hỏi có nhu cầu sở hữu nhà trong năm 2025-2026, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 50% khách hàng đang ở giai đoạn cân nhắc và tích cực chuẩn bị giao dịch.

Theo VCBS, bất động sản nhà ở có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm nay, với nguồn cung dự báo cải thiện tích cực, chủ yếu ở khu vực vùng ven. Trong bối cảnh đó, các dự án nội đô như The Ninety Complex được đánh giá có lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Chủ đầu tư The Ninety Complex cho biết, dự án tập trung phát triển sản phẩm theo mô hình Business Suite. Đây là mô hình bất động sản đa chức năng, được thiết kế linh hoạt, cho phép chuyển đổi giữa các mục đích: lưu trú - làm việc - cho thuê.

Chủ sở hữu có thể sử dụng các căn Business Suite như văn phòng riêng tại trung tâm, điểm lưu trú linh hoạt hoặc khai thác cho thuê ngắn hạn. Thiết kế mở cùng nội thất thông minh hỗ trợ chuyển đổi dễ dàng giữa mục đích sử dụng.

Phối cảnh dự án The Ninety Complex. Ảnh: ROX Group

The Ninety Complex tọa lạc tại Ngã Tư Sở, nơi giao thoa của ba quận Đống Đa, Thanh Xuân và Cầu Giấy. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến hệ thống trường quốc tế, đại học, bệnh viện tuyến trung ương, các cơ quan hành chính và khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Theo chủ đầu tư, nhu cầu về không gian lưu trú cao cấp và đa năng tại Hà Nội đang tăng, nhờ sự phát triển của tầng lớp trung lưu trẻ và lượng khách quốc tế. "Những sản phẩm tích hợp yếu tố sống - làm việc - đầu tư sẽ có lợi thế cạnh tranh, đón đầu xu hướng sống linh hoạt của thế hệ đô thị mới", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Các căn Business Suite tại dự án đáp ứng nhu cầu này với thiết kế tích hợp nội thất thông minh giúp chuyển đổi linh hoạt giữa các công năng: sống - làm việc hoặc cho thuê ngắn hạn.

Thiết kế mẫu tại dự án. Ảnh: ROX Group

Hệ thống tiện ích nội khu toàn diện cũng là điểm cộng, với khu làm việc chung tích hợp thư viện số, bể bơi nước mặn 4 mùa, bể sục Jacuzzi, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em ngoài trời... Dự án được vận hành bởi CBRE, đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả khai thác.

The Ninety Complex dự kiến bàn giao trong tháng 7, cho phép nhà đầu tư sớm đưa sản phẩm vào vận hành, tạo dòng tiền ổn định.

The Ninety Complex được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp. Ảnh: ROX Group

Chủ đầu tư cũng đang triển khai chính sách bán hàng ưu đãi. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 1 tỷ đồng, phần còn lại được giãn tiến độ trả trong 5 năm.

Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ vay 50% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng, cùng chính sách chiết khấu đến 9% giá trị căn hộ khi ký kết hợp đồng, giúp giảm áp lực tài chính.

Song Anh